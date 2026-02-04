Galerija 1 1 1 1 Ove godine u Rumunjskoj bi se trebao početi graditi Dracula Land – tematski park vrijedan oko milijardu eura, a koji je temeljen na najpoznatijem vampiru u književnosti - Drakuli Brama Stokera.

Tematski park posvećen transilvanijskom plemiću koji se hrani ljudskom krvlju bit će smješten otprilike 20-ak minuta od glavnog grada Rumunjske, te 15-ak minuta od Međunarodne zračne Henri Coandă kod Bukurešta.

Park bi se trebao prostirati na oko 160 hektara te obuhvaćati šest tematskih zona, a središnji dio zauzimat će Drakulin dvorac. Posjetitelji će moći šetati kroz dvorac, istraživati njegove mračne hodnike i labirinte, ali se i voziti u vlaku smrti Flight of the Bat koji će prolaziti kroz njegove katakombe.

Dracula Land bi trebao biti otvoren 2027. godine (Foto: Profimedia)

Na raspolaganju bi trebalo biti i umjetno jezero od 3000 četvornih metara koje će nuditi vožnje čamcima, dok će se unutar dvorca nalaziti velika dvorana koja će nuditi nezaboravne gastronomske doživljaje.

Dracula Land će sadržavati 40-ak različitih atrakcija, a obuhvaćat će i vodeni park, tri hotela s 1200 soba, koncertu arenu s više od 22 tisuće mjesta te sličan sadržaj. Želja investitora je stvoriti turističku atrakciju koja spaja folklor i nove tehnologije koja će privući otprilike tri milijuna posjetitelja godišnje.

Drakula Land bi trebao biti otvoren već sljedeće godine. Kako će izgledati kada bude otvoren pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

