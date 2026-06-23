Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine - možete je narezati na tanke "odreske" i zapeći u pećnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog.
Tikvice će imati bolji okus i teksturu ako ih prvo posolite kako bi pustile višak vlažnosti, a potom ih kratko zapečete na tavi. Tek ih onda pospite sirom i dovršite u pećnici.
Tako pripremljene tikvice možete poslužiti kao prilog uz mesna jela ili ih servirati kao predjelo.
Zapečene tikvice sa sirom - sastojci:
- 2 srednje velike tikvice
- 100 g mozzarelle
- 30 g parmezana
- 2-3 češnja češnjaka
- 2 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
- pahuljice čilija po želji
Zapečene tikvice sa sirom - priprema:
- Prerežite svaku tikvicu po dužini kako biste dobili četiri duguljasta "odreska". Zarežite do pola svaki komad i dobro ga posolite. Ostavite tikvice da tako odstoje oko 15 minuta kako bi pustile višak vode. Papirnatim ručnikom uklonite višak vode s površine tikvica.
- U velikoj tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak i pahuljice čilija. Pirjajte oko jedne do dvije minute pa prebacite aromatizirano ulje u zdjelicu i stavite sa strane.
- U istu tavu dodajte još ulja pa na njemu prepecite tikvice oko dvije do tri minute. Ponavljajte postupak dok termički ne obradite sve tikvice.
- Položite zapečene tikvice na lim za pečenje. Premažite ih aromatiziranim uljem od češnjaka i čilija te pospite naribanom mozzarellom i parmezanom. Stavite tikvice u vruću pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva na nekoliko minuta dok se sir ne rastopi.
- Pospite tako zapečene tikvice svježim nasjeckanim bosiljkom ili nekim drugim začinskim biljem po želji i poslužite. Dobar tek!
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