Tikvice su popularna ljetna namirnica koja se može spremiti na različite načine - možete je narezati na tanke "odreske" i zapeći u pećnici s malo naribanog sira kako biste dobili ukusan prilog.

Tikvice će imati bolji okus i teksturu ako ih prvo posolite kako bi pustile višak vlažnosti, a potom ih kratko zapečete na tavi. Tek ih onda pospite sirom i dovršite u pećnici.

Tako pripremljene tikvice možete poslužiti kao prilog uz mesna jela ili ih servirati kao predjelo.

Zapečene tikvice sa sirom - sastojci: 2 srednje velike tikvice

100 g mozzarelle

30 g parmezana

2-3 češnja češnjaka

2 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka

sol i papar po želji

biljno ulje po želji

pahuljice čilija po želji Zapečene tikvice sa sirom - priprema: Prerežite svaku tikvicu po dužini kako biste dobili četiri duguljasta "odreska". Zarežite do pola svaki komad i dobro ga posolite. Ostavite tikvice da tako odstoje oko 15 minuta kako bi pustile višak vode. Papirnatim ručnikom uklonite višak vode s površine tikvica. U velikoj tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak i pahuljice čilija. Pirjajte oko jedne do dvije minute pa prebacite aromatizirano ulje u zdjelicu i stavite sa strane. U istu tavu dodajte još ulja pa na njemu prepecite tikvice oko dvije do tri minute. Ponavljajte postupak dok termički ne obradite sve tikvice. Položite zapečene tikvice na lim za pečenje. Premažite ih aromatiziranim uljem od češnjaka i čilija te pospite naribanom mozzarellom i parmezanom. Stavite tikvice u vruću pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva na nekoliko minuta dok se sir ne rastopi. Pospite tako zapečene tikvice svježim nasjeckanim bosiljkom ili nekim drugim začinskim biljem po želji i poslužite. Dobar tek!

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