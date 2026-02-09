Najskuplja, a prema mnogim mišljenjima i najbolja riža na svijetu dolazi iz Japana i košta oko 100 eura za kilogram. Riža Kinmemai Premium prodaje se kao luksuzni poklon u posebnim kutijama od 840 grama. Svaki put kada izađe nova serija riže, rasproda se u rekordnom roku, a najčešće se kupuje za poslovne poklone ili posebne prilike. Godišnje se proizvede tek tisuću kutija. Iza ekskluzivne riže stoji japanska tvrtka Toyo Rice Corporation, koju vodi Keiji Saika, danas 91-godišnjak koji je život posvetio poboljšanju kvalitete riže u Japanu i promociji na globalnoj razini. Svake godine Saika osobno bira vrhunske sorte riže, pobjednice međunarodnog natjecanja za ocjenjivanje njezina okusa. U obzir se ne uzimaju samo okus i tekstura, već i enzimi, koji se smatraju pokazateljem kvalitete zrna.

Nakon selekcije riža prolazi proces odležavanja od nekoliko mjeseci, a upravo kombinacija rigorozne selekcije, sporog procesa proizvodnje i iznimno ograničenih količina čini Kinmemai Premium jedinstvenim proizvodom. Zbog visokih troškova proizvodnje i male serije projekt se, prema riječima samog Saike, financijski ne isplati, ali ima snažan simbolički i promotivni značaj za japansku poljoprivredu.

Profesionalni chefovi koji su kušali Kinmemai Premium opisuju zrna kao iznimno sjajna, jasno definirana i ujednačena, s uravnoteženim okusom, dobrom vlagom i mekom, ali postojanom teksturom. Riža se najčešće poslužuje sama, bez dodataka, jer se smatra da tako najbolje dolazi do izražaja njezina kvaliteta.

