Svinjski kotleti rado se jedu u mnogim zemljama svijeta te mariniraju na različite načine prije nego što se ispeku na tavi ili u pećnici. Danas vam donosimo recept za svinjske kotlete u prefinoj marinadi s okusom Azije, odnosno meso koje se sljubljuje s umakom od soje, kamenica i ribljim sosom, češnjakom, medom, šećerom i limetom.

Najbolje bi bilo svinjske kotlete ostaviti u marinadi nekoliko sati ili preko noći u hladnjaku, a ispeći na tavi ili čak u fritezi na vrući zrak. Meso će biti pečeno za 20-ak minuta, a pogotovo ako upotrijebite tanko narezane kotlete.

Znat ćete da je svinjetina pečena kad temperatura u najdebljem dijelu mesa pokazuje 63 Celzijeva stupnja, a što možete provjeriti kuhinjskim termometrom.

Tanki svinjski kotleti - sastojci: 4 tanko rezana svinjska kotleta

3 žlice umaka od soje

3 žlice ribljeg umaka

2-3 češnja češnjaka

2 čajne žličice luka u prahu

1 žlica meda

1 žlica umaka od kamenica

1 čajna žličica šećera

1 limeta

svježe mljeveni papar po želji

biljno ulje Tanki svinjski kotleti - priprema: U plitkoj posudi pomiješajte sastojke za marinadu: umak od soje, riblji umak, umak od kamenica, med, šećer, sok limete, luk u prahu, nasjeckani češnjak i svježe mljeveni papar. Uronite u marinadu tanko narezane svinjske kotlete i pustite da se mariniraju barem sat vremena, a idealno bi bilo preko noći u hladnjaku. Kotlete ispecite na tavi na zagrijanom ulju – ovisno o debljini kotleta pecite meso otprilike pet do deset minuta sa svake strane. Poslužite meso uz prilog po želji, najbolje uz kuhanu rižu i povrće termički obrađeno na pari. Dobar tek!

Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put +1