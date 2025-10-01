Laško nije samo pivo. Ime je to i pitoresknog grada koji se smjestio u središnjem, istočnom dijelu Slovenije, a koje je udaljeno otprilike 10-ak kilometara od Celja, 80-ak kilometara od Ljubljane i 100-injak kilometara od Zagreba.



Dobro je prometno povezan – nalazi se u blizini slovenske autoceste A1, ali i na važnoj željezničkoj trasi Ljubljana-Maribor.



Laško je smješteno podno brda Hum koji se izdiže na 583 metara nadmorske visine te u dolini rijeke Savinje, a okruženo je prekrasnom prirodom i zapanjujućim šumskim krajolicima.



Ponosi se i mnogobrojnim termalnim izvorima zbog čega je ovaj kraj popularna lječilišna destinacija u Sloveniji.

Što vidjeti?

Arheološki nalazi potvrđuju da je na mjestu Laškog postojalo pretpovijesno naselje koje datira iz željeznog doba. O njegovoj bogatoj povijesti saznajte više u stalnoj izložbi "Laško – putovanje kroz vrijeme" u Muzeju Laško na Aškrečevom trgu.



Istražite stari grad Laško koji je sagrađen u srednjem vijeku kao obrambena tvrđava, posjetite župnu crkvu sv. Martina iz 12. stoljeća i samostan sv. Kristofa koji spaja gotičke i barokne elemente.

Laško ima razvijeni lječilišni turizam (Foto: Shutterstock)

Uživajte i u malim trgovima i ulicama koje odišu austrougarskom šarmom, a svratite i do jedne od najstarijih građevina u mjestu – plemićke rezidencije obitelji Weixelberger koja se danas ističe kao zaštićeni kulturni spomenik i središte za održavanje kulturnih događanja.

Što raditi?

Obala rijeke Savinje idealni je izbor za šetnje i vožnju biciklom, ali i ribolov. Ljubitelji planinarenja uputiti se mogu na Hum kojeg lokalci zbog strmine nazivaju i laški Triglav. Na vrhu se nalazi kapelica sv. Križa te vidikovac s prekrasnim pogledom na dolinu i grad.

Iz Laškog vodi i poznata Rečiška planinarska kružna ruta duga 34,5 kilometara koja vodi do vrhova Govško Brdo, Bana, Ostri vrh, Kalski hrib, Mrzlica, Gozdnik i Šmohor, a uključuje i posjete trima planinarskim domovima.



Uživajte i u termalnim izvorima – Thermana Laško nudi moderne wellness i spa sadržaje. Tijekom cijele godine na raspolaganju su vam bazeni s ljekovitom termalnom vodom, saune, masaže, ayurvedski centar i mnogobrojni tretmani od kojih neki uključuju i pivo.

Parada na Festivalu cvijeća i piva u Laškom (Foto: Shutterstock)

Što probati?

Laško je dom najveće slovenske pivovare s dugom pivarskom tradicijom. Bila bi prava šteta doći u ovaj grad, a ne kušati lokalno pivo. Na raspolaganju su vam i posebne ture kušanja piva, ali i pivski meni u sklopu hotela Theramana Park u Laškom.



Pivski meni uključuje dimljeni goveđi jezik s mariniranim korjenastim povrćem u svjetlom pivu, pivsku juhu s prepečenim kockicama kruha, teleći but pečen u pivskoj marinadi – pa čak i deserte s popularnim pićem od hmelja.



U srpnju, pak, tradicionalno se održava Festival cvijeća i piva koji pretvori cijeli grad u pozornicu s uzbudljivim koncertima i drugim zabavnim programima, bogatom ugostiteljskom ponudom – i potocima piva.

