Kada se spoje dva omiljena talijanska jela – bogata parmigiana od patlidžana i meke, slojevite lazanje – nastaje toplo savršenstvo s mirisom Mediterana koje će svakoga oduševiti.

U trendu Villa Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb - 9 Ima i bazen 100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu Svinjski kotleti Tjedni jelovnik 7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina Dolina kitova Wādī al-Ḥītān - 8 Wādī al-Ḥītān Dolina kitova: Najveće groblje kitova na svijetu nalazi se usred pustinje

Lazanje parmigiana idealne su za obiteljski ručak ili posebnu večeru i divna su kombinacija rustikalnog šarma i "sigurne" talijanske klasike.

Lazanje parmigiana - sastojci:

  • 3 velika patlidžana, oprana i tanko narezana po dužini
  • 4 žlice maslinovog ulja
  • 250 g mozzarelle, ocijeđene i grubo naribane
  • 50 g parmezana, naribanog
  • 1 svežanj bosiljka, listovi grubo nasjeckani, plus za posluživanje
  • 8 suhih listova lazanja
  • sol

Za umak od rajčice

  • 2 žlice maslinovog ulja
  • 6 češnjeva češnjaka, tanko narezanih
  • ¼ čajne žličice šećera
  • 1 žlica crvenog vinskog octa
  • 400 g rajčica ili pelata iz konzerve, nasjeckanih
  • sol, po ukusu

Lazanje parmigiana - priprema:

  1. Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednjoj vatri i pržite češnjak 1 minutu. Dodajte šećer i ocat, kuhajte 30 sekundi, pa dodajte rajčice. Posolite i pustite da se kuha 10 minuta, a zatim maknite s vatre i ostavite sa strane.
  2. Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri. Premažite kriške patlidžana s obje strane maslinovim uljem i začinite s malo soli, a zatim pecite u serijama dok ne omekšaju i ne dobiju boju.
  3. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
  4. Položite trećinu patlidžana na dno pravokutne ili četvrtaste posude za pečenje, a zatim prelijte trećinom umaka. Pospite šakom mješavine oba sira (većinu sira ostavite za vrh) i polovicom bosiljka, a zatim prekrijte polovicom listova lazanja. Ponovite još jednom i završite s posljednjim slojem patlidžana pa prelijte ostatkom umaka. Pospite preostalim sirom.
  5. Pecite lazanje 30 minuta dok sir ne dobije boju i umak ne počne ključati.
  6. Izvadite iz pećnice i ostavite da se lazanje hlade barem 10 minuta.
  7. Pospite listićima bosiljka i poslužite.

7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina Svinjski kotleti Slanutak u kremastom umaku Varivo od kupusa i leće +1 Losos u lisnatom tijestu