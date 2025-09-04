Kada se spoje dva omiljena talijanska jela – bogata parmigiana od patlidžana i meke, slojevite lazanje – nastaje toplo savršenstvo s mirisom Mediterana koje će svakoga oduševiti.

Lazanje parmigiana idealne su za obiteljski ručak ili posebnu večeru i divna su kombinacija rustikalnog šarma i "sigurne" talijanske klasike.

Lazanje parmigiana - sastojci: 3 velika patlidžana, oprana i tanko narezana po dužini

4 žlice maslinovog ulja

250 g mozzarelle, ocijeđene i grubo naribane

50 g parmezana, naribanog

1 svežanj bosiljka, listovi grubo nasjeckani, plus za posluživanje

8 suhih listova lazanja

sol Za umak od rajčice 2 žlice maslinovog ulja

6 češnjeva češnjaka, tanko narezanih

¼ čajne žličice šećera

1 žlica crvenog vinskog octa

400 g rajčica ili pelata iz konzerve, nasjeckanih

sol, po ukusu Lazanje parmigiana - priprema: Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednjoj vatri i pržite češnjak 1 minutu. Dodajte šećer i ocat, kuhajte 30 sekundi, pa dodajte rajčice. Posolite i pustite da se kuha 10 minuta, a zatim maknite s vatre i ostavite sa strane. Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri. Premažite kriške patlidžana s obje strane maslinovim uljem i začinite s malo soli, a zatim pecite u serijama dok ne omekšaju i ne dobiju boju. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Položite trećinu patlidžana na dno pravokutne ili četvrtaste posude za pečenje, a zatim prelijte trećinom umaka. Pospite šakom mješavine oba sira (većinu sira ostavite za vrh) i polovicom bosiljka, a zatim prekrijte polovicom listova lazanja. Ponovite još jednom i završite s posljednjim slojem patlidžana pa prelijte ostatkom umaka. Pospite preostalim sirom. Pecite lazanje 30 minuta dok sir ne dobije boju i umak ne počne ključati. Izvadite iz pećnice i ostavite da se lazanje hlade barem 10 minuta. Pospite listićima bosiljka i poslužite.

