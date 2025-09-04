Kada se spoje dva omiljena talijanska jela – bogata parmigiana od patlidžana i meke, slojevite lazanje – nastaje toplo savršenstvo s mirisom Mediterana koje će svakoga oduševiti.
Lazanje parmigiana idealne su za obiteljski ručak ili posebnu večeru i divna su kombinacija rustikalnog šarma i "sigurne" talijanske klasike.
Lazanje parmigiana - sastojci:
- 3 velika patlidžana, oprana i tanko narezana po dužini
- 4 žlice maslinovog ulja
- 250 g mozzarelle, ocijeđene i grubo naribane
- 50 g parmezana, naribanog
- 1 svežanj bosiljka, listovi grubo nasjeckani, plus za posluživanje
- 8 suhih listova lazanja
- sol
Za umak od rajčice
- 2 žlice maslinovog ulja
- 6 češnjeva češnjaka, tanko narezanih
- ¼ čajne žličice šećera
- 1 žlica crvenog vinskog octa
- 400 g rajčica ili pelata iz konzerve, nasjeckanih
- sol, po ukusu
Lazanje parmigiana - priprema:
- Zagrijte ulje u velikoj tavi na srednjoj vatri i pržite češnjak 1 minutu. Dodajte šećer i ocat, kuhajte 30 sekundi, pa dodajte rajčice. Posolite i pustite da se kuha 10 minuta, a zatim maknite s vatre i ostavite sa strane.
- Zagrijte veliku tavu na srednje jakoj vatri. Premažite kriške patlidžana s obje strane maslinovim uljem i začinite s malo soli, a zatim pecite u serijama dok ne omekšaju i ne dobiju boju.
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Položite trećinu patlidžana na dno pravokutne ili četvrtaste posude za pečenje, a zatim prelijte trećinom umaka. Pospite šakom mješavine oba sira (većinu sira ostavite za vrh) i polovicom bosiljka, a zatim prekrijte polovicom listova lazanja. Ponovite još jednom i završite s posljednjim slojem patlidžana pa prelijte ostatkom umaka. Pospite preostalim sirom.
- Pecite lazanje 30 minuta dok sir ne dobije boju i umak ne počne ključati.
- Izvadite iz pećnice i ostavite da se lazanje hlade barem 10 minuta.
- Pospite listićima bosiljka i poslužite.
