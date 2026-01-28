Galerija 0 0 0 0 Pitate li Kineze, jedan od omiljenih zalogaja za doručak je prženo tijesto, ili youtiao. U osnovi, riječ je o fermentiranom tijestu koje se prži u dubokom ulju. Okus mu je blago slan, a tekstura prozračna i mekana, ali lagano žilava. Youtiao se jede kod kuće, ali i na ulici, gdje prodavači tanke trake tijesta stavljaju u vruće ulje da bi se za nekoliko sekundi pretvorile u debeljuškaste, napuhnute štapiće.
Tijesto za pržene štapiće je vrlo mekano, zbog čega je i zahtjevno za rukovanje. Imajte na umu da treba odmarati najmanje 2 sata - ako odstoji preko noći u hladnjaku, obavezno ga vratite na sobnu temperaturu prije prženja. Kontrola temperature ulja iznimno je važna – kuhinjski termometar znatno povećava šanse za uspjeh.
Youtiao se nerijetko poslužuje uz toplo sojino mlijeko, što je klasična kineska kombinacija. Može se umakati u sojin umak, dok se u slađoj varijanti umaču u zaslađeno kondenzirano mlijeko.
Youtiao - sastojci:
- 400 g glatkog pšeničnog brašna + za posipanje
- 2 žličice praška za pecivo
- ¼ žličice sode bikarbone
- ½ žličice soli
- 2 jaja, lagano umućena
- 2 žlice neutralnog ulja, plus malo za premazivanje
- ulje za prženje
- voda
Youtiao - priprema:
- Izvažite jaja i pripremite običnu vodu. Bez obzira na veličinu jaja, ukupna težina jaja i vode treba iznositi 250 g. To znači da ćete, ako koristite manja jaja, trebati dodati više vode, dok ćete kod većih jaja trebati manje vode.
- U posudu miksera stavite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol, mješavinu jaja i vode te ulje. Mijesite na laganoj brzini oko 8 minuta. Lagano nauljite ruke (kako se tijesto ne bi lijepilo) i izvadite tijesto iz posude.
- Podijelite tijesto na dva jednaka dijela. Svaki oblikujte u glatku kuglu. Premažite uljem i pokrijte prozirnom folijom.
- Ostavite tijesto da odmara 2–4 sata na sobnoj temperaturi ili ga držite u hladnjaku preko noći. Sljedeće jutro ostavite ga najmanje 1 sat na sobnoj temperaturi prije nastavka pripreme.
- Prije nego što krenete s oblikovanjem tijesta, počnite zagrijavati ulje za duboko prženje. Prebacite tijesto na radnu površinu (ili dasku) lagano posutu brašnom. Rukama nježno spljoštite svaki komad u oblik pravokutnika (otprilike 10 × 25 cm). Nemojte ga ponovno mijesiti, već rukujte njime pažljivo. Lagano pospite tijesto brašnom kako se ne bi lijepilo, zatim svaki komad narežite na 10 jednakih trakica.
- Položite jednu trakicu na drugu. Štapićem pritisnite sredinu po dužini kako bi se spojile. Ponovite postupak s ostatkom tijesta (po potrebi dodatno pospite brašnom).
- Kada ulje dosegne temperaturu od 190 °C, smanjite vatru. Lagano rastegnite tijesto i pažljivo ga spustite u ulje (pazite na prskanje). Kada ispliva na površinu, neprestano ga okrećite pomoću štapića. Kad se tijesto prestane širiti i poprimi ravnomjernu zlatnu boju, izvadite ga na tanjur obložen papirnatim ubrusom kako bi se upio višak masnoće.
- Ponovite postupak s ostatkom tijesta. Možete pržiti dvije trakice istovremeno, ali ne više od toga jer bi se temperatura ulja previše snizila.
