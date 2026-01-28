Galerija 0 0 0 0 Pitate li Kineze, jedan od omiljenih zalogaja za doručak je prženo tijesto, ili youtiao. U osnovi, riječ je o fermentiranom tijestu koje se prži u dubokom ulju. Okus mu je blago slan, a tekstura prozračna i mekana, ali lagano žilava. Youtiao se jede kod kuće, ali i na ulici, gdje prodavači tanke trake tijesta stavljaju u vruće ulje da bi se za nekoliko sekundi pretvorile u debeljuškaste, napuhnute štapiće.

Tijesto za pržene štapiće je vrlo mekano, zbog čega je i zahtjevno za rukovanje. Imajte na umu da treba odmarati najmanje 2 sata - ako odstoji preko noći u hladnjaku, obavezno ga vratite na sobnu temperaturu prije prženja. Kontrola temperature ulja iznimno je važna – kuhinjski termometar znatno povećava šanse za uspjeh.

Youtiao se nerijetko poslužuje uz toplo sojino mlijeko, što je klasična kineska kombinacija. Može se umakati u sojin umak, dok se u slađoj varijanti umaču u zaslađeno kondenzirano mlijeko.

Youtiao - sastojci: 400 g glatkog pšeničnog brašna + za posipanje

2 žličice praška za pecivo

¼ žličice sode bikarbone

½ žličice soli

2 jaja, lagano umućena

2 žlice neutralnog ulja, plus malo za premazivanje

ulje za prženje

voda Youtiao - priprema: Izvažite jaja i pripremite običnu vodu. Bez obzira na veličinu jaja, ukupna težina jaja i vode treba iznositi 250 g. To znači da ćete, ako koristite manja jaja, trebati dodati više vode, dok ćete kod većih jaja trebati manje vode. U posudu miksera stavite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol, mješavinu jaja i vode te ulje. Mijesite na laganoj brzini oko 8 minuta. Lagano nauljite ruke (kako se tijesto ne bi lijepilo) i izvadite tijesto iz posude. Podijelite tijesto na dva jednaka dijela. Svaki oblikujte u glatku kuglu. Premažite uljem i pokrijte prozirnom folijom. Ostavite tijesto da odmara 2–4 sata na sobnoj temperaturi ili ga držite u hladnjaku preko noći. Sljedeće jutro ostavite ga najmanje 1 sat na sobnoj temperaturi prije nastavka pripreme. Prije nego što krenete s oblikovanjem tijesta, počnite zagrijavati ulje za duboko prženje. Prebacite tijesto na radnu površinu (ili dasku) lagano posutu brašnom. Rukama nježno spljoštite svaki komad u oblik pravokutnika (otprilike 10 × 25 cm). Nemojte ga ponovno mijesiti, već rukujte njime pažljivo. Lagano pospite tijesto brašnom kako se ne bi lijepilo, zatim svaki komad narežite na 10 jednakih trakica. Položite jednu trakicu na drugu. Štapićem pritisnite sredinu po dužini kako bi se spojile. Ponovite postupak s ostatkom tijesta (po potrebi dodatno pospite brašnom). Kada ulje dosegne temperaturu od 190 °C, smanjite vatru. Lagano rastegnite tijesto i pažljivo ga spustite u ulje (pazite na prskanje). Kada ispliva na površinu, neprestano ga okrećite pomoću štapića. Kad se tijesto prestane širiti i poprimi ravnomjernu zlatnu boju, izvadite ga na tanjur obložen papirnatim ubrusom kako bi se upio višak masnoće. Ponovite postupak s ostatkom tijesta. Možete pržiti dvije trakice istovremeno, ali ne više od toga jer bi se temperatura ulja previše snizila.

Marinada, preljev za salatu ili lagani umak: Recept koji Grci ljubomorno čuvaju u svojim kuharicama +2