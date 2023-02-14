Trnovačko jezero popularna je turistička atrakcija na krajnjem zapadu Crne Gore. Riječ je o gorskom jezeru dugačkom 825 metara i širokom 715 metara koje se izdiže na 1517 metara nadmorske visine u Parku prirode Piva. Vjeruje se da je riječ o jezeru ledenjačkog porijekla koje se nalazi u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, a koje je okruženo planinama višim od 2000 metara – planinom Volujak na jugu i Maglićem na sjeveru.



Do jezera se može doći šumskim putem od Tjentišta za otprilike 1,5 sati hoda. Put iz pravca Plužina nešto je izazovniji i duži, a zbog velikog uspona bit će vam potrebno i oko pet do šest sati hoda, otkrivaju na službenim stranicama Parka prirode Piva.

Unatoč tome mnogi ga žele živjeti uživo i spremni su na sve fizičke napore kako bi ga vidjeli. Glavni razlog za to je njegova magična ljepota, ali i činjenica da jezero ima prirodni oblik srca.



Na plitkim dijelovima jezera voda je bistra, pa čak i bezbojna, dok u dubljim dijelovima dobiva intenzivnu zelenkastu boju. Tijekom zime jezero se često u potpunosti zaledi i tako stvori zapanjujuće prizore stvorene za fotografiranje.



Možete ga posjetiti tijekom cijele godine, ali nemojte se iznenaditi ako ondje zateknete snijeg čak i u lipnju. Zašto je Trnovačko jezero popularna turistička atrakcija u Crnoj Gori, provjerite u našoj fotogaleriji na početku teksta.

