Samo na Korčuli, dva nekadašnja natjecatelja ponosno vode neke od najuspješnijih restorana. Slavonac iz Nove Gradiške, Marko Gajski u chefovski je CV ucrtao i prestižnu Michelinovu zvjezdicu koju korčulanski restoran LD ponosno nosi. A chef Dario Žmikić već devet godina neumorno skuplja lovorike koji kilometar dalje, u Škafetinu – skrivenom lumbarajskom vrtu, koji je pretvorio u obiteljski restoran. Niti jedan od dvojice natjecatelja iz MasterChefa nije otišao s peharom u ruci; Gajski zbog quichea koji je bio previše vlažan, a Žmikiću je planove pobrkao neuspjeli sushi. Lumbarda je MasterChefu donijela i Mateu Alduk koja je prije koju godinu dogurala do trećeg mjesta, a odmah nakon showa krenuli su pregovori o novom poslu s njezinim mentorom Stjepanom Vukadinom.



Iako nije stigao do finala, Darija je MasterChef potaknuo da se ozbiljnije baci u gastronomska mora.

"Mater je cili život u kuhinji, doma kužinaje. Pošto sam završio u MasterChefu, u top deset, rodila se ideja da krenemo skupa u biznis“, ispričao je Dario prije deset godina, a budućnost je pokazala kako je odlučio mudro.

Trud se isplatio

Da bi otvorio Škafetin, Dario nije morao daleko putovati. Nekoliko stolova niknulo je u mirisnom vrtu prepunom začina, drveća i povrća obiteljske kuće. Na restoran skriven od pogleda upućuje tek skromna tabla na cesti koja vodi na jugoistočni kraj otoka. Vrlo brzo nakon otvorenja o Škafetinu se pisalo kao o ljupkom restoranu u kojem ne možete pronaći slobodan stol bez najave. I danas je većinom tako, pogotovo kada se turisti razmile Korčulom, ali u zlatni sat sezone vam se još i može posrećiti.

Zajedničkim snagama Dario i njegova majka Marica u kuhinji su osmislili jela kojima posjetitelji upoznaju tradicionalnu kuhinju s modernim elementima kroz brižno pripremljene namirnice, a kako bi sve išlo glatko u Škafetinu, brine se i ostatak obitelji.

Da je lumbarajski restoran doista vrijedan pozornosti uvjerili smo se prije koji dan, kada nas je škripa kamenčića dugačkog prilaza odvela do zelenog vrta u kojem su marljive ruke brale listiće začina, a u restoranu na raznim jezicima odgovaralo se na telefonske pozive, bilježilo rezervacije i naglašavalo kako kartice u Škafetinu ne primaju.

Škafetin - 3 (Foto: Saša Prižmić)

Jelovnika nema, a plaća se gotovinom

Nemaju ondje niti jelovnika, ali sve što poželite možete doznati u ugodnom razgovoru za stolom, pod drvetom nara ili maslina. Domaćini će vam ispričati kako o ponudi ovise namirnice koje se zapletu u mreže ili ih izdiktira sezona. Za cijene ne morate pitati, reći će vam ih sami, a i ponoviti, ako je potrebno, koliko košta svako jelo. Cifre nisu napuhane pa se tako predjela mogu naći po cijeni od oko 12, 13 eura, a glavna jela nisu skuplja od trideset eura. Kad je riječ o vinima, u ponudi imaju kućni rukatac, a poželite li istražiti pješčani lumbarajski terroir, nagradite se grkom.

Na otočno putovanje okusima i mirisima možete otploviti punjenim cvjetovima tikvica, pršutom od tune i patlidžanima s fetom pa nastaviti kakvom tunom, gofom ili sabljarkom uz koje iz vrta na tanjur dolaze rezanci tikvica, umjesto sveprisutne blitve. Kad je riječ o željenim nijansama crvene i ružičaste u sočnoj unutrašnjosti ribljih odrezaka, slobodno popričajte s domaćinom, koji će s pravom preporučiti nježnije boje za više slasti.

Škafetin - 9 (Foto: Saša Prižmić)

Žar za morem

Taman začinjena tuna koja miriše na more i žar uz domaći kruh i tikvice pokazali su se punim pogotkom. Jedan od specijaliteta kuće je i rapsodija u škartocu koji trebate odvezati da biste udahnuli mirise repova kozica, raznih školjki i pomidora s tradicionalnim makarunima. S otvaranjem slasnog paketića nemojte dugo čekati, niti kao mi, gubiti vrijeme na snimanje jer se za to vrijeme sastojci nepotrebno termički obrađuju – što tjestenini, a niti delikatnim morskim plodovima nije po volji.

Ljubitelji slatkiša rado sačuvaju i nešto mjesta za tart od domaćih limuna, kruške u vinu sa sladoledom, sušene smokve s mascarponeom, raskošne čokoladne torte i druge divote, ovisno o tome što vas zapadne. U svakom slučaju, nađete li se na Korčuli, vrijedi istražiti tajne lumbarajske Ladice, a kojim će putem krenuti budući natjecatelji MasterChefa tek ćemo vidjeti.

