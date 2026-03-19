Ova verzija španjolske tortilje inspirirana je kpoznatim klasikom, ali priprema se na jednostavniji način - i s malim talijanskim zaokretom u obliku parmezana. A umjesto kompliciranog okretanja u tavi, ovdje se sve odigrava u pećnici, što jamči da će vam tortilja uspjeti.

Ovo zasitno, sočno jelo od krumpira, jaja i luka idealno je za ručak, večeru ili kao izdašni snack, a jednako je ukusno toplo, mlako i kad se potpuno ohladi.

Španjolska tortilja 900 g krumpira, oguljenog

1 žlica soli (za kuhanje krumpira)

1 srednji luk, nasjeckan

3 žlice maslinova ulja

8 jaja

svježe mljeveni crni papar

30–35 g svježe naribanog parmezana

20 g maslaca Španjolska tortilja Krumpir stavite u srednje veliki lonac i prelijte vodom tako da bude potpuno prekriven. Posolite (oko 1 žlica soli) i zakuhajte. Smanjite vatru i kuhajte 20–25 minuta, dok krumpir ne omekša, ali da i dalje zadrži oblik. Ocijedite, ostavite da se ohladi pa narežite na tanke ploške (oko 3 mm). Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U tavi zagrijte 1 1/2 žlicu ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte luk, posolite i pirjajte oko 10 minuta dok ne postane staklast i lagano zlatan. Prebacite ga u zdjelu s krumpirom. Jaja lagano umutite pa ih dodajte krumpiru i luku. Nježno promiješajte da se sastojci povežu – važno je da se ploške krumpira ne lijepe, već da ih jaje obloži. Posolite, popaprite i još jednom lagano promiješajte. U velikoj tavi (po mogućnosti od lijevanog željeza) zagrijte ostatak ulja i maslac. Kad se maslac zapjeni, ulijte smjesu i poravnajte površinu. Pospite parmezanom. Pecite na štednjaku nekoliko minuta dok se rubovi ne počnu stvrdnjavati, zatim premjestite tavu u pećnicu i pecite oko 20 minuta – dok sredina gotovo ne očvrsne, a rubovi lijepo ne porumene. zvadite tavu iz pećnice i ostavite da se tortilja malo ohladi. Nožem ili špatulom odvojite rubove, zatim je pažljivo okrenite na tanjur (po potrebi uz pomoć još jedne osobe). Poslužite tortilju toplu ili na sobnoj temperaturi, narezanu na komade. Odlično se slaže s umakom od češnjaka ili majonezom.

Koje vino uz koje jelo? Savjeti za sljubljivanje s uskrsnim specijalitetima +4