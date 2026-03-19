Ova verzija španjolske tortilje inspirirana je kpoznatim klasikom, ali priprema se na jednostavniji način - i s malim talijanskim zaokretom u obliku parmezana. A umjesto kompliciranog okretanja u tavi, ovdje se sve odigrava u pećnici, što jamči da će vam tortilja uspjeti.
Ovo zasitno, sočno jelo od krumpira, jaja i luka idealno je za ručak, večeru ili kao izdašni snack, a jednako je ukusno toplo, mlako i kad se potpuno ohladi.
Španjolska tortilja
- 900 g krumpira, oguljenog
- 1 žlica soli (za kuhanje krumpira)
- 1 srednji luk, nasjeckan
- 3 žlice maslinova ulja
- 8 jaja
- svježe mljeveni crni papar
- 30–35 g svježe naribanog parmezana
- 20 g maslaca
- Krumpir stavite u srednje veliki lonac i prelijte vodom tako da bude potpuno prekriven. Posolite (oko 1 žlica soli) i zakuhajte. Smanjite vatru i kuhajte 20–25 minuta, dok krumpir ne omekša, ali da i dalje zadrži oblik. Ocijedite, ostavite da se ohladi pa narežite na tanke ploške (oko 3 mm).
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U tavi zagrijte 1 1/2 žlicu ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte luk, posolite i pirjajte oko 10 minuta dok ne postane staklast i lagano zlatan. Prebacite ga u zdjelu s krumpirom.
- Jaja lagano umutite pa ih dodajte krumpiru i luku. Nježno promiješajte da se sastojci povežu – važno je da se ploške krumpira ne lijepe, već da ih jaje obloži. Posolite, popaprite i još jednom lagano promiješajte.
- U velikoj tavi (po mogućnosti od lijevanog željeza) zagrijte ostatak ulja i maslac. Kad se maslac zapjeni, ulijte smjesu i poravnajte površinu. Pospite parmezanom.
- Pecite na štednjaku nekoliko minuta dok se rubovi ne počnu stvrdnjavati, zatim premjestite tavu u pećnicu i pecite oko 20 minuta – dok sredina gotovo ne očvrsne, a rubovi lijepo ne porumene.
- zvadite tavu iz pećnice i ostavite da se tortilja malo ohladi. Nožem ili špatulom odvojite rubove, zatim je pažljivo okrenite na tanjur (po potrebi uz pomoć još jedne osobe).
- Poslužite tortilju toplu ili na sobnoj temperaturi, narezanu na komade. Odlično se slaže s umakom od češnjaka ili majonezom.
