Grad Hvar je i ovog vikenda bio središte svjetske OCR (Obstacle Course Racing) scene. Po drugi put zaredom ugostio je Spartan World Championship, najprestižniji događaj u svijetu utrka s preprekama. Tijekom četiri dana, otok je živio u duhu sporta, adrenalina i zajedništva. Više od 4.200 registriranih natjecatelja iz 60 zemalja svijeta testiralo je svoje granice pod toplim jesenskim suncem i pred publikom koja je neumorno bodrila svakog Spartanca.

Atmosfera je bila električna, energija zarazna, a prekrasni mediteranski krajolik Hvara stvorio je kulisu kakvu svjetsko prvenstvo zaslužuje. Događaj se prenosio uživo i putem snimki u više od 40 zemalja svijeta, dosegnuvši milijune gledatelja, čime je Hrvatska još jednom potvrdila svoju poziciju kao vodeća destinacija za sportski turizam.

Ministar turizma i sporta, Tonči Glavina, a u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, bio je prisutan za vrijeme završnice finala utrke 100M i izjavio je: „Izuzetno nam je zadovoljstvo što će Hrvatska i otok Hvar drugu godinu za redom biti domaćin Spartan World Championshipa – Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, koji je jedan od najprestižnijih sportskih događaja u svijetu ekstremnih utrka. U idućim danima Hvar će ugostiti više od 4.000 natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta, a posebno nas veseli što će ovaj spektakl pratiti gledatelji u više od 100 zemalja te će slika s Hvara doći u gotovo 770 milijuna kućanstava. To je iznimna globalna promocija ne samo za Hvar, već i za cijelu Hrvatsku.

Uz vrhunske natjecatelje ponosan sam što će među sudionicima biti i više od 100 pripadnika Sustava domovinske sigurnosti, koji i na ovaj način pokazuju svoju snagu, zajedništvo i predanost. Ovakvi događaji sjajno povezuju sport, turizam i promociju hrvatskih destinacija te pokazuju da Hrvatska nije samo zemlja sportskih uspjeha, nego i zemlja koja može organizirati najzahtjevnije međunarodne manifestacije na najvišoj razini. Zato od prvog dana i Vlada podržava ovo natjecanje, a u 2025. godini sufinancirali smo ga s 1,5 milijuna eura. To je još jedan dokaz našeg strateškog usmjerenja - razvoja cjelogodišnjeg, održivog i aktivnog turizma koji spaja snagu, prirodu i doživljaj.“

Prvog dana događaja održane su dječje utrke za uzrast od 4 do 14 godina, tijekom kojih su mali Spartanci, njih više od 350, pokazali nevjerojatnu hrabrost i entuzijazam. Njihova energija i natjecateljski duh postavili su savršen ton za vikend pun emocija, sportskog nadmetanja i zajedništva.

Najviše pažnje privukla je najbrža i najeksplozivnija disciplina - Spartan World Championship 100M, koja će 2028. godine biti uvrštena i u program Olimpijskih igara u Los Angelesu.

U ženskoj konkurenciji svjetsku je publiku oduševila 13-godišnja Amerikanka Elizabeth Polsgrove, koja je s vremenom od 30.956 sekundi osvojila zlato i postala najmlađa prvakinja u povijesti ove discipline. Srebro je pripalo Jaleesi Himki, također iz SAD-a, dok je broncu osvojila Nijemica Lotta Kokemohr, razbivši američku dominaciju na stazi. U muškoj kategoriji svjedočili smo obiteljskom trijumfu - Luke Beckstrand osvojio je zlato s impresivnih 24.287 sekundi, a njegov mlađi brat Kai srebro, dok je brončano odličje pripalo Kieranu Yuanu.

U zahtjevnoj Beast disciplini (21 km, 30 prepreka), u muškoj kategoriji pobijedio je Thibault Jean iz Francuske, ispred Hansuelija Freija iz Švicarske i Romana Tótha iz Češke. U ženskoj kategoriji, trijumfirala je Katrine Leveraas iz Norveške, dok su srebro i broncu odnijele Lara Wieser iz Švicarske i Camilla Depoli iz Italije.

Drugi dan natjecanja donio je još jedan spektakl - Spartan World Championship Sprint, stazu dužine 5 km s 20 prepreka, koja spaja brzinu, eksplozivnost i tehniku. U ženskoj kategoriji dominirala je Šveđanka Sara Bäckström, ispred Tatsiane Pekhtserave i legendarne Zuzane Kocumove iz Češke. U muškoj kategoriji zlatnu medalju osvojio je Richard Hynek iz Češke, poznat i kao jedno od najvećih imena svjetskog OCR-a. Drugo mjesto pripalo je Nizozemcu Stijnu Lagrandu, dok je Francuz Gregory Basilico završio treći.

Gradonačelnik Grada Hvara, Šime Ravlić, dodao je: “U ime Grada Hvara i Turističke zajednice grada Hvara, izražavam veliko zadovoljstvo zbog još jednog uspješnog izdanja Spartan Racea, koji je i ove godine održan na vrhunskoj razini. Zahvaljujemo organizatorima na izvrsnoj suradnji i profesionalnoj organizaciji. Na terenu je sve funkcioniralo izvrsno – od logistike i produkcije do rada službi i angažmana volontera, kojima posebno zahvaljujemo na trudu. Veliko hvala Vladi RH i Ministarstvu turizma i sporta na podršci i povjerenju – Hvar je još jednom pokazao da s razlogom nosi status top destinacije za sportove na otvorenom. Zahvaljujem pripadnicima policije, kao i svima uključenima na terenu, koji su omogućili da događaj s ovako velikim brojem sudionika prođe u najboljem redu. I na kraju, zahvaljujemo svim natjecateljima koji su došli iskušati svoje granice na jednom od najljepših otoka svijeta. Ovaj događaj nije samo izazov za tijelo i um, već i prilika da svijetu pokažemo ljepotu našeg otoka, sposobnost vrhunske organizacije i snagu zajedništva. Slike i dojmovi iz Hvara obišli su svijet i predstavljaju veliku promociju ne samo našeg otoka, već i cijele Hrvatske. S nestrpljenjem očekujemo Spartance i u 2026. godini!”

Potencijal i značaj događaja prepoznali su ključni dionici, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Hvar i Turistička zajednica grada Hvara, uz podršku sponzora: Paket24, Petrol, PBZ i SuperSport.

Direktor utrke Ivan Zrinušić posebno se zahvalio domaćinima i svim službama: “Veliko hvala Gradu Hvaru na gostoprimstvu, svim službama koje su neumorno radile da bi događaj protekao sigurno i besprijekorno - policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, javnom komunalnom poduzeću, Nautičkom centru, Zajednici sportskih udruga i našim volonterima. Bez njih ovaj događaj ne bi bio moguć. Hvar je još jednom pokazao zašto je jedno od najposebnijih mjesta za održavanje Spartan World Championshipa.”

Spartan World Championship Hvar 2025 još je jednom dokazao da Hrvatska nije samo zemlja sportskih uspjeha, već i zemlja koja može organizirati najveće međunarodne sportske manifestacije na najvišoj razini. Ovaj spoj sporta, prirode i mediteranskog duha još dugo će se pamtiti - i među natjecateljima, i među tisućama gledatelja koji su svjedočili povijesti na Hvaru, a datum za iduću godinu već je poznat, zato pripremite se za 8. - 11. listopada za još veći, bolji i spektakularniji Spartan World Championship u Hvaru.

