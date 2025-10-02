Galerija 19 19 19 19 "Otvoreni smo! Prvi tanjuri su servirani. Atmosfera? Baš kako smo sanjali. Dođi, čeka te misto...", ponosno je objavio restoran Allora koji je otvorio svoja vrata u Splitu, na Poljičkoj cesti.

"Spajajući mediteransku tradiciju s modernim svjetskim trendovima, splitska gastronomija bilježi impresivan razvoj, a upravo u tom duhu nastaje Allora – suvremena mediteranska brasserie koja donosi svježu energiju na splitsku kulinarsku kartu. Ovdje se ne dolazi samo jesti – Allora je prostor susreta, uživanja i doživljaja, mjesto gdje se gastronomija susreće s dizajnom, glazbom i vrhunskom uslugom“, kažu u restoranu i dodaju kako je jedan od glavnih aduta Allore je pomno osmišljena brunch ponuda.

Allora ne miruje niti u kasnijim satima, kada goste čeka večernji program uz DJ-a i živu atmosferu.

"Prostor Allore potpisuje arhitektonski studio Zarez, s idejom da restoran bude jednako estetski kao i gastronomski doživljaj. Minimalizam prožet toplinom – kombinacija prirodnih materijala poput drva i kamena, neutralna paleta boja i prozračnost staklenih stijena – sve to stvara osjećaj elegancije. Biblioteka s dekorativnim vazama daje prostoru ritam i umjetnički karakter, dok lounge zona i udobne stolice naglašavaju društvenu dimenziju restorana.

Allora - 5 (Foto: Mateja Vrčković)

Vanjski prostor jednako je promišljen – terasa Allore prava je gradska zelena oaza, vesela i šarena, bogata mediteranskim biljem koje stvara kontrast urbanom okolišu i donosi dašak juga pod otvoreno nebo. Za one u potrazi za intimnijim iskustvom, Allora nudi i privatnu sobu – elegantno uređeni prostor idealan za poslovne sastanke, privatne proslave ili ekskluzivne večere, uz osobnu uslugu i diskretnu atmosferu“, kažu domaćini.

Na jelovniku u Allori pronaći ćete spoj Mediterana i globalnih utjecaja – od raw bara i signature tuna trisa, do reinterpretacija domaćih klasika poput pašticade. U ponudi su premium komadi mesa, svježa riba i morski plodovi, ali i kreativna vegetarijanska jela.

"Uz bogat jelovnik temeljen na svježim namirnicama, Allora nudi in-house pripremljene tjestenine i kruh, pažljivo kreiranu vinsku kartu s vrhunskim domaćim i međunarodnim etiketama, razrađenu koktel listu te impresivan bar kao središnju točku druženja“, otkriva Allora.

