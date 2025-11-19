Keksi od zobenih pahuljica tradicionalna su slastica u Sjedinjenim Američkim Državama, koja se obično sljubljuje s grožđicama i/ili čokoladnim kapljicama.
Sastojci su prilično jednostavni te se mogu pronaći u većini smočnica. Pomiješaju se zajedno, oblikuju u okrugle kekse te stavljaju peći u pećnici na 10 do 12 minuta.
Ovaj recept za zobene kekse ne morate stavljati u pećnicu, ali dio sastojaka svejedno treba termički obraditi – na štednjaku.
Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla, umjesto kravljeg mlijeka možete upotrijebiti i biljnu zamjenu od soje, riže i badema, a umjesto maslaca ubaciti margarin.
Kakao-keksi od zobenih pahuljica - sastojci:
- 400 g kokosova šećera
- 250 g zobenih pahuljica
- 125 ml mlijeka po želji
- 125 g maslaca od badema
- 120 g maslaca
- 30 g kakaa
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
Kakao-keksi od zobenih pahuljica - priprema:
- Obložite dva velika lima za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane.
- U loncu rastopite maslac na srednje jakoj vatri, dodajte mlijeko, kakao i šećer pa sve dobro promiješajte. Kuhajte sve dok smjesa ne zavrije. Kada zavrije, kuhajte sve zajedno oko dvije minute, a potom lonac uklonite s vatre.
- Umiješajte ekstrakt vanilije u smjesu, maslac od badema i zobene pahuljice. Miješajte smjesu dok se sastojci ne povežu.
- Od dobivene smjese oblikujte kuglice, žlicom ih spljoštite i postavite na pripremljeni lim za pečenje. Ohladite ih dobro prije posluživanja – keksima će trebati vremena da se stvrdnu. Ako želite ubrzati proces, možete ih staviti i u hladnjak. Dobar tek!
