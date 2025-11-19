Keksi od zobenih pahuljica tradicionalna su slastica u Sjedinjenim Američkim Državama, koja se obično sljubljuje s grožđicama i/ili čokoladnim kapljicama.



Sastojci su prilično jednostavni te se mogu pronaći u većini smočnica. Pomiješaju se zajedno, oblikuju u okrugle kekse te stavljaju peći u pećnici na 10 do 12 minuta.



Ovaj recept za zobene kekse ne morate stavljati u pećnicu, ali dio sastojaka svejedno treba termički obraditi – na štednjaku.



Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla, umjesto kravljeg mlijeka možete upotrijebiti i biljnu zamjenu od soje, riže i badema, a umjesto maslaca ubaciti margarin.

Kakao-keksi od zobenih pahuljica - sastojci: 400 g kokosova šećera

250 g zobenih pahuljica

125 ml mlijeka po želji

125 g maslaca od badema

120 g maslaca

30 g kakaa

1 čajna žličica ekstrakta vanilije Kakao-keksi od zobenih pahuljica - priprema: Obložite dva velika lima za pečenje papirom za pečenje i stavite sa strane. U loncu rastopite maslac na srednje jakoj vatri, dodajte mlijeko, kakao i šećer pa sve dobro promiješajte. Kuhajte sve dok smjesa ne zavrije. Kada zavrije, kuhajte sve zajedno oko dvije minute, a potom lonac uklonite s vatre. Umiješajte ekstrakt vanilije u smjesu, maslac od badema i zobene pahuljice. Miješajte smjesu dok se sastojci ne povežu. Od dobivene smjese oblikujte kuglice, žlicom ih spljoštite i postavite na pripremljeni lim za pečenje. Ohladite ih dobro prije posluživanja – keksima će trebati vremena da se stvrdnu. Ako želite ubrzati proces, možete ih staviti i u hladnjak. Dobar tek!

Brzi i hrskavi i meki: Savršeni talijanski kolačići koje su obožavali i kraljevi +2