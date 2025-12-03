Sancocho je popularan gulaš koji se jede u cijeloj Latinskoj Americi i na Karibima – za rođendane, Božić i druge svečane prilike. Svaka zemlja ima svoj recept i poveći popis sastojaka koji idu u njega.



Ovo se izdašno jelo na žlicu obično sastoji od nekoliko vrsta mesa, lokalnog korjenastog povrća – čak i voća te začina. Kako se sastojci polako kuhaju, otpuštaju škrob i kolagen zbog čega sancocho dobiva gustu baršunastu teksturu. Okus je, pak, iznenađujuće lagan i osvježavajući.



Sancocho se kuha da bi u njemu uživala veća grupa ljudi. Ako planirate isprobati recept u okrilju manjeg kruga ljudi prilagodite sastojke svojim potrebama.



Mi vam danas donosimo dominikansku verziju gulaša sancocho. Imajte na umu da je riječ o pojednostavljenoj verziji sa sastojcima koje se mogu pronaći na našem tržištu.

Sancocho gulaš - sastojci: 5 l mesnog temeljca

1 kg batata

700 g očišćene butternut tikve

600 g pilećih bataka

450 g junećeg vrata s kostima

450 g svinjskog vrata s kostima

400 g krumpira

15 g suhog origana

4-5 češnja češnjaka

3 stabljike celera

2 velike mrkve

2 plantana banane

2 klipa kukuruza

2 limuna

2 velika luka

1 velika zelena paprika

1 žlica octa

sol i papar po želji

biljno ulje

svježi listići korijandera za posluživanje Sancocho gulaš - priprema: U mužaru ili sjeckalici povrća pretvorite češnjak, origano i jednu žličicu soli u začinsku pastu. Njome začinite svinjetinu, piletinu i junetinu koju ste stavili u veću posudu. U meso utrljajte i sok dva iscijeđena limuna, dvije žlice biljnog ulja i jednu žlicu octa. Sve dobro promiješajte. Na većoj tavi zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu kratko zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Nemojte pretrpavati tavu – meso pecite u turama kako bi se lijepo karamelizirala površina mesa. Prebacite zapečeno meso u veliki lonac zajedno s lukom narezanim na četvrtine. Podlijte meso i luk s pola količine mesnog temeljca i kuhajte sve zajedno poklopljeno oko sat vremena. Tada u lonac dodajte povrće narezano na veće, ali ujednačene komade: tikvu, batat, krumpir, celer, mrkvu, papriku, i kukuruz zajedno s ostatkom mesnog temeljca. Začinite sa solju i paprom po želji i nastavite sve zajedno kuhati još oko 60 do 90 minuta dok meso ne omekša i ne opada s kosti. Pred kraj kuhanja izvadite meso iz lonca, odvojite od kosti i vratite ga u lonac. Začinite dodatno po želji i servirajte sa svježim listićima korijandera. Dobar tek!

