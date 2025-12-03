Sancocho je popularan gulaš koji se jede u cijeloj Latinskoj Americi i na Karibima – za rođendane, Božić i druge svečane prilike. Svaka zemlja ima svoj recept i poveći popis sastojaka koji idu u njega.
Ovo se izdašno jelo na žlicu obično sastoji od nekoliko vrsta mesa, lokalnog korjenastog povrća – čak i voća te začina. Kako se sastojci polako kuhaju, otpuštaju škrob i kolagen zbog čega sancocho dobiva gustu baršunastu teksturu. Okus je, pak, iznenađujuće lagan i osvježavajući.
Sancocho se kuha da bi u njemu uživala veća grupa ljudi. Ako planirate isprobati recept u okrilju manjeg kruga ljudi prilagodite sastojke svojim potrebama.
Mi vam danas donosimo dominikansku verziju gulaša sancocho. Imajte na umu da je riječ o pojednostavljenoj verziji sa sastojcima koje se mogu pronaći na našem tržištu.
Sancocho gulaš - sastojci:
- 5 l mesnog temeljca
- 1 kg batata
- 700 g očišćene butternut tikve
- 600 g pilećih bataka
- 450 g junećeg vrata s kostima
- 450 g svinjskog vrata s kostima
- 400 g krumpira
- 15 g suhog origana
- 4-5 češnja češnjaka
- 3 stabljike celera
- 2 velike mrkve
- 2 plantana banane
- 2 klipa kukuruza
- 2 limuna
- 2 velika luka
- 1 velika zelena paprika
- 1 žlica octa
- sol i papar po želji
- biljno ulje
- svježi listići korijandera za posluživanje
Sancocho gulaš - priprema:
- U mužaru ili sjeckalici povrća pretvorite češnjak, origano i jednu žličicu soli u začinsku pastu. Njome začinite svinjetinu, piletinu i junetinu koju ste stavili u veću posudu. U meso utrljajte i sok dva iscijeđena limuna, dvije žlice biljnog ulja i jednu žlicu octa. Sve dobro promiješajte.
- Na većoj tavi zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu kratko zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Nemojte pretrpavati tavu – meso pecite u turama kako bi se lijepo karamelizirala površina mesa.
- Prebacite zapečeno meso u veliki lonac zajedno s lukom narezanim na četvrtine. Podlijte meso i luk s pola količine mesnog temeljca i kuhajte sve zajedno poklopljeno oko sat vremena.
- Tada u lonac dodajte povrće narezano na veće, ali ujednačene komade: tikvu, batat, krumpir, celer, mrkvu, papriku, i kukuruz zajedno s ostatkom mesnog temeljca. Začinite sa solju i paprom po želji i nastavite sve zajedno kuhati još oko 60 do 90 minuta dok meso ne omekša i ne opada s kosti.
- Pred kraj kuhanja izvadite meso iz lonca, odvojite od kosti i vratite ga u lonac. Začinite dodatno po želji i servirajte sa svježim listićima korijandera. Dobar tek!
