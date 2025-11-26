Galerija 4 4 4 4 Iza naziva deglaziranje krije se kulinarska tehnika zahvaljujući kojoj u trenu možete dobiti odličan umak ili gulaš pun okusa. Bilo da ste ispekli kakav odrezak ili kockice junetine u tavi ili loncu, ono što ostane na dnu su zapečeni komadići u kojima su koncentrirani primamljivi okusi. Zbog toga, prije pranja posuđa, uzmite kuhaču u ruke i rastopite ih u svilenkasti umak. Najbolje od svega je to što deglaziranje štedi vrijeme na ribane lonca ili čišćenje tave.

Deglaziranje uvijek zahtijeva tekućinu, a poslužiti vam može obična voda, temeljac ili juha, vino ili limunov sok. Postupak ne može biti jednostavniji: zapecite meso ili povrće na srednje jakoj vatri dok ne dobiju duboku, zlatno-smeđu koricu. Premjestite hranu na tanjur, a tavu ostavite na vatri. Ulijte malo tekućine prema izboru – oko decilitra, pustite da zakuha pa drvenom kuhačom ili lopaticom sastružite sve zapečene dijelove.Kuhajte na laganoj vatri kako bi se tekućina reducirala, a okus koncentrirao.

Po želji dodajte maslac, začinsko bilje ili aromatične dodatke poput ljutike i češnjaka. Kada se reducira, prelijte preko jela ili umiješajte još malo hladnog maslaca za baršunasti završetak. Imajte na umu da nije svo posuđe idealno za deglaziranje – poput onog koje sprečava lijepljenje pa su bolji izbor tave od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika.

