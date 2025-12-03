Galerija 11 11 11 11 "U povijesnoj jezgri Trsta, veličanstvena zgrada nekadašnje burze postala je gastronomska adresa chefova Mattea Metullia i Davidea De Pra. Ovaj je dvojac stvorio spektakularnu otvorenu kuhinju i pretvorio je u uzbudljivu pozornicu za sve sretnike u publici. Kuhinja Mattea i Davidea spada među najuzbudljivije u regiji – i šire!“, piše renomirani vodič Michelin o restoranu Harry's Piccolo, jednom od tek 38 restorana u Italiji koji se mogu pohvaliti s dvije zvjezdice. Vrsni dvojac, Matteo Metullio i Davide De Pra ne mijenja samo gastronomsku sliku Italije: novi gurmanski dom, ili bolje rečeno vikendicu, pronašli su nešto bliže od Trsta, u novom Pical Resort 5*, koji Valamar na proljeće otvara u Poreču. No Harry’s Piccolo je djelić uzbudljive ugostiteljske slagalice.

"Smješten tik uz more, s pogledom na staru jezgru Poreča i UNESCO-om zaštićenu Eufrazijevu baziliku, Pical Resort spaja mediteranski šarm i suvremeni luksuz nove generacije. Zamišljen je kao otvoreni urbani prostor koji se prirodno povezuje s gradom. Inspiraciju crpi iz nekadašnje željezničke pruge Parenzana, koja je povezivala Poreč s Trstom, a ideja povezanosti reflektira se u dizajnu, gourmet ponudi i sadržajima", kažu u Valamaru i ističu:

"Pical Resort predstavlja iskorak koji pozicionira Poreč kao jednu od ključnih gourmet destinacija Mediterana s ukupno 11 restorana i 10 barova. U središtu ponude ističe se Harry’s Piccolo Poreč. Osim njega treba istaknuti već otvoreni Fogo by Bekal koji je već nakon prve odrađene sezone zadobio pohvale struke te dugoočekivani JAZ by Ana Roš u Poreču koji se otvara krajem godine.“

Harry’s Piccolo u Spinnakeru - 5 (Foto: Valamar Collection)

Kao uvertiru u novo poglavlje, chefovi Matteo Metullio i Davide De Pra u porečkom restoranu Spinnaker su najavili svoj dolazak ekskluzivnom večerom. Bio je to značajan dan i za chefa Gorana Hrastovčaka, koji je tim povodom obilježio prelazak u Harry's Piccolo, gdje će se pridružiti uigranom dvojcu. Chef Hrastovčak je Spinnakeru učvrstio temelje na karti najboljih istarskih restorana, kao i osigurao preporuku u Michelinovom vodiču, a sada svoje mjesto prepušta Marku Turkoviću, jednom od najboljih hrvatskih chefova.

Harry’s Piccolo u Spinnakeru - 13 (Foto: Valamar Collection) Matteo Metullio i Davide De Pra svoju su priču započeli kroz prijateljstvo i suradnju. Ne viđaju se često dva prijatelja koja mogu ravnopravno voditi istu kuhinju, dijeliti viziju i pritom se nadopunjavati. Da bi čitava stvar bila još fascinantnija, chef Hrastovčak će im se pridružiti kao treći mušketir, ili kako toplo kažu: prijatelj. Talijanski chefovi ne skrivaju zadovoljstvo novim članom svoje kulinarske obitelji. Zajedničkim snagama već tjednima rade na novom jelovniku porečkog Harry’s Piccola, u čiju će kuhinju stizati namirnice malih proizvođača.

"Smatramo da su Istra i cijela regija koju čine Italija, Austrija i Hrvatska jedna zajednička gastronomska cjelina. Bez granica. Naša vinska karta također nema granica jer radimo s lokalnim terroirima, a ne s državama na karti“, otkrivaju chefovi, dodajući kako ćemo u njihovim tanjurima doživjeti okuse i mirise koji počivaju na njihovim korijenima, ali i modernim tehnikama. Na druženju prije večere zanimalo nas je i što misle o svojem zvjezdanom statusu – nosi li im Michelin zadovoljstvo ili stvara pritisak da zadrže cijenjeno priznanje.

Harry’s Piccolo u Spinnakeru - 3 (Foto: Valamar Collection)

"Pritisak je svugdje u životu – ima ljudi koji rade svaki dan, imaju djecu i na kraju mjeseca jedva spajaju kraj s krajem. To je veći pritisak nego naš posao. Mi imamo privilegiju raditi posao koji volimo sa svojim timom koji je poput obitelji. Pravi pritisak je u bolnici, kad kirurg otvara srce i odlučuje hoće li netko živjeti. Kuhinja je… samo trenutak, samo emocija. Radimo puno, ali kada se kuha srcem i s osmijehom, gost to osjeti na tanjuru. Važno je da se ljudi osjećaju dobrodošlo, a ne samo da uživaju u hrani. Kada kuhamo ne razmišljamo o zvjezdicama, nego o gostima – o tome kako ćemo ih usrećiti“, otkrivaju chefovi i dodaju kako se ne prestaju truditi, istraživati nove koncepte i raditi na novim jelima.

Vrsni trio je uistinu usrećio goste koji su imali priliku prisustvovati gurmanskoj premijeri. Jela koja bude zanimanje kao da usporavaju vrijeme, zaustavljaju nas u trenutku i potiču na igru otkrivanja tekstura, mirisa i okusa. Što se krije u unutrašnosti pozdrava iz kuhinje koji izgleda poput malih crnih rajčica, a što pod hrskavim valom morske Cezar salate? Kako uopće jedno jelo u misli tako precizno može dozvati sjećanje na plavetnilo i bezbrižnost? Kako su se samo dosjetili da će se gorčina pelina tako lijepo sastati s janjetinom koja miriše na morske trave? Pitanje za pitanjem izazivalo je želju za istraživanjem, a slijed za slijedom – divljenje.

Harry’s Piccolo u Spinnakeru - 10 (Foto: Valamar Collection)

Hrabre kompozicije sastojaka fasciniraju i ako ih samo pročitate na papiru. Cezarova salata u tanjure donosi zapečenu romanu s gofom, kavijarom, vlascem, majonezom od mente i hrskavim čipsom od napuhanog rižinog zrna sa spirulinom. Morska carbonara - Carbonaro d’Alaska spaja crni bakalar s miso umakom, dimljenom kremom od krumpira, kupusom, pinjolima, grožđicama i daikonom. Harry'sotto pak donosi prekrasno kremast rižoto u vodi od rajčice, s planktonom, kaparima, inćunima i bosiljkom. Minuciozno pečena janjetina se nadopunjuje s crnim trubama, morskom travom i celerom.

S jelima su se izvrsno sljubila hrvatska, slovenska i talijanska vina, a ovacije su zaslužili i deserti pastry chefice Dragane Kovačević, jedne od najkreativnijih u Hrvatskoj. Djelom drska, djelom ljubavna, njezina remek-djela otkrivaju tajne istarskog kraja, ali idejama idu puno dalje, prema zvijezdama, rekli bi pjesnici. Večera koja ne poznaje granice gostima je darovala uspomene na doživljaj koji će dugo pamtiti i omogućila nam da zavirimo u kuhinju porečkog Harry's Piccola koji će bez sumnje biti od jedan od razloga za posjet Poreču i Istri.

