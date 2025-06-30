Šampinjoni punjeni smjesom od pesta i posipani parmezanom odličan su dodatak svakom roštilju, ali možete ih ispeći i u pećnici. Poslužite ih kao vegetrijansko glavno jelo ili kao prilog uz odrezak. Odlično će pristajati i uz losos ili kakvu finu svježu salatu.
Šampinjone punjene pestom pripremit ćete za 10-ak minuta, a peći će se još 10-ak minuta na roštilju ili 15 do 20 minuta u pećnici. Količina sastojaka iz recepta dat će 4 do 6 porcija.
Šampinjoni punjeni pestom i parmezanom - sastojci:
- 12 velikih šampinjona
- 2 žlice maslinovog ulja plus za premazati gljive
- 2 male ljutike, nasjeckane
- 2 češnja češnjaka, nasjeckana
- 1 čep bijelog vina
- 6 žlica pesta
- 120 g naribanog parmezana
Šampinjoni punjeni pestom i parmezanom - priprema:
- Uklonite stručke šampinjonima i sitno ih nasjeckajte.
- Zagrijte maslinovo ulje u tavi na srednjoj vatri. Pržite, stalno miješajući, nasjeckane stručke, ljutiku i češnjak dok ne omekšaju, oko 5 minuta. Ulijte vino u tavu i kuhajte i dalje miješajući dok tekućina ne ispari, 1 do 2 minute. Ohladite smjesu na sobnu temperaturu, oko 10 minuta.
- Premažite klobuke maslinovim uljem.
- Pomiješajte pesto i pinjole sa smjesom od stručaka. Žlicom napunite klobuke smjesom i svaki obilato pospite parmezanom.
- Pecite gljive na roštilju dok rubovi ne pocrne, oko 10 minuta, ili u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 15 do 20 minuta.
