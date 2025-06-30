Šampinjoni punjeni smjesom od pesta i posipani parmezanom odličan su dodatak svakom roštilju, ali možete ih ispeći i u pećnici. Poslužite ih kao vegetrijansko glavno jelo ili kao prilog uz odrezak. Odlično će pristajati i uz losos ili kakvu finu svježu salatu.

Šampinjone punjene pestom pripremit ćete za 10-ak minuta, a peći će se još 10-ak minuta na roštilju ili 15 do 20 minuta u pećnici. Količina sastojaka iz recepta dat će 4 do 6 porcija.

Šampinjoni punjeni pestom i parmezanom - sastojci: 12 velikih šampinjona

2 žlice maslinovog ulja plus za premazati gljive

2 male ljutike, nasjeckane

2 češnja češnjaka, nasjeckana

1 čep bijelog vina

6 žlica pesta

120 g naribanog parmezana Šampinjoni punjeni pestom i parmezanom - priprema: Uklonite stručke šampinjonima i sitno ih nasjeckajte. Zagrijte maslinovo ulje u tavi na srednjoj vatri. Pržite, stalno miješajući, nasjeckane stručke, ljutiku i češnjak dok ne omekšaju, oko 5 minuta. Ulijte vino u tavu i kuhajte i dalje miješajući dok tekućina ne ispari, 1 do 2 minute. Ohladite smjesu na sobnu temperaturu, oko 10 minuta. Premažite klobuke maslinovim uljem. Pomiješajte pesto i pinjole sa smjesom od stručaka. Žlicom napunite klobuke smjesom i svaki obilato pospite parmezanom. Pecite gljive na roštilju dok rubovi ne pocrne, oko 10 minuta, ili u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 15 do 20 minuta.

