Galerija 9 9 9 9 U selu Vranci kod Kreševa održana je Romantična noć, međunarodna manifestacija koja svake godine, oko ljetnog solsticija, okuplja sela iz mreže The Most Beautiful Villages in the World. Diljem svijeta tom se prigodom organiziraju večere pod zvijezdama, koncerti, šetnje i kulturni programi. Bosna i Hercegovina ovoj se tradiciji pridružila kroz mrežu Najljepša sela BiH, a ovogodišnja Romantična noć održala se u pet mjesta: Ravnom, Ostrošcu, Gornjem Srebreniku, Gučoj Gori i Vrancima.

"U Vrancima se moglo vidjeti i dosta ručnih radova lokalnog stanovništva, a naravno i čuvena kreševska potkovana jaja. Probao sam i neka od tradicionalnih starinskih jela ovog kraja, a posebno sam oduševljen gostoprimstvom lokalnog stanovništva", otkriva Boris Trogrančić , riječima, ali i fotografijama.

Posjetitelji u Vrancima mogli su se upoznati se s tradicionalnim zanatima i kušati domaća jela. Među lokalnim proizvodima posebno se ističu potkovana jaja, jedan od simbola ovog kraja.

Romantična noć - 2 (Foto: Boris Trogrančić)

"Kruna kovačke vještine u Kreševu bilo je potkivanje jajeta . Uspjeh u potkivanju jajeta u prošlosti je predstavljao potvrdu da je mladi kovač naučio kovački zanat. Prema narodnoj priči niti jedan kovač u Kreševu se nije mogao oženiti ako nije znao potkovati jaje. Legenda kaže kako je ovaj običaj nastao kad se siromašni kovač zaljubio u kćer bogatog plemića i odlučio je zaprositi. Uvjet za dobivanje očevog odobrenja bilo je potkovano jaje. Kad je kovač uspio potkovati jaje, izložio ga je na prozoru svoje kuće, tako da ga svi vide. Potkovano jaje danas predstavlja nadaleko poznati kreševski suvenir“, otkriva vrsni fotograf i ambasador svojeg kraja, kojeg možete pratiti na Instagramu , Facebooku ili YouTubeu.

Vranci su poznati po starim bosanskim kućama i tradicijskoj arhitekturi, a mnoge građevine stare su više od 200 godina. U srednjem vijeku selo je bilo važno središte kovačkog zanata, a dio te baštine sačuvao se do danas. U mjestu se nalazi i Rimski most, za koji dio povjesničara i lokalne predaje veže podrijetlo iz rimskog razdoblja. Posebnu zanimljivost predstavljaju i tzv. Ta/te – metalna ploča koja je nekada služila umjesto crkvenog zvona.

Romantična noć bila je prilika da posjetitelji upoznaju kulturnu baštinu, običaje i gastronomiju Vranaca, jednog od sela koje čuva dio povijesti kreševskog kraja.

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