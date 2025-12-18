Mnogima najdraže mjesto za sočne talijanske sendviče u Splitu nedavno se otvorilo i u Zagrebu, a pronaći ćete ga u samom centru grada. Focaccina se smjestila u Radićevoj ulici, gdje već marljivo skuplja nove obožavatelje. Ako je suditi prema splitskim redovima zaljubljenika u sendviče od meke talijanske pogače i tipičnih talijanskih nadjeva, niti u Zagrebu neće proći bez pozornosti zaljubljenika u fine zalogaje.

Gurmanski sendviči slast duguju domaćoj, svježe pečenoj, focacciji i delikatesama poput mortadele, pršuta, pesta i biranim talijanskim sirevima. Uvjerljivo su najpopularniji sendviči s mortadelom, stracciatellom, pestom od pistacija, kao i oni s pršutom, pestom od bosiljka, mozzarellom, rajčicom i bosiljkom.

Vegani u Focaccini neće ostati gladni jer postoji i opcija s pečenim povrćem, sušenim rajčicama, humusom, salatom i orasima. Pohvala na račun sendviča ne nedostaje – kako na društvenim mrežama, tako i na Google recenzijama hvali se kvaliteta i kombinacija sastojaka, veličina porcije, kao i ljubaznost prodavača i ugodan ambijent.

Cijene sendviča se kreću od 9 do 12 eura, a osim već spomenutog pršuta, mortadelle i veganskog sendviča, odabrati možete i klasični s kuhanom šunkom, zatim Salami u kojem je zvijezda milanska salama, Kulen u koji ide i namaz od pečene paprike, Tartufello (kuhana šunka, stracciatella i tartufata), Parmigianu (mozzarella, parmezan, pesto od sušenih rajčica, pečeni patlidžan, bosiljak), Pancettu (panceta, namaz od buče, dimljeni sir, rikula, tostirani orasi) i Caprese koji spaja mozzarellu s pestom genovese, rajčicu i bosiljak. S kojim god sendvičem krenuli, vjerujemo da nećete pogriješiti.

