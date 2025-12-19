Kada se na Stradunu upale prve lampice, cijeli Grad zašumi kao da je udahnuo novi život. Kamen, more i svjetlost stapaju se u jedno – i odjednom Dubrovnik u prosincu postaje bajka u kojoj smo svi pozvani biti dio priče.

U toj priči smijeh djece odzvanja s klizališta u Lapadu i Mokošici, a kreativne radionice, božićni koncerti i kazališne predstave pretvaraju svaki kutak Grada u svijet mašte. Najmlađe čeka i poseban trenutak – dječji doček Nove godine, kad će Jacques Houdek pjesmom otvoriti vrata radosti.

Noć je, ipak, rezervirana za glazbene trenutke koji postaju dio uspomena. Pored već ranije održanih koncerata koji su rasplesali publiku, ritam se i dalje gradi, tako će 20. prosinca Stradun postati pozornica Vannine elegancije, gdje ćemo svi zajedno „budni sanjati“.

Kad kazaljka stigne do 27. prosinca, Parni Valjak rasplamsat će energiju cijeloga Grada – „hvatamo ritam“ koji prolazi kroz ulice, neugasiv poput njihovih bezvremenskih hitova. Večer kasnije Dražen Zečić razlit će romantične stihove, a 30. prosinca Željko Bebek će nas podići visoko, tamo gdje pjesma i vino stapaju staru ljubav s novim početkom.

I tada – posljednja noć godine. Stradun diše u tisućama glasova, a nebo se otvara u bojama. Djeca već spavaju sanjajući Jacquesove stihove, dok nas u ponoć u novu godinu vode Dino Merlin i Hiljson Mandela. A kada pozornicu preuzme mlada zvijezda Jakov Jozinović, slavlje ispraćaja stare i dočeka nove godine bit će potpuno. Grad pjeva, pleše i grli – baš onako kako Dubrovnik zna.

A da radost ne stane na prvoj stranici kalendara, prvim danima 2026. godine pridružit će se Petar Grašo i Tomislav Bralić & klapa Intrade, noseći melodije Jadrana kroz zimske noći.

Jer Dubrovnik nikada nije hladan. On grije osmijehom prolaznika, mirisom što dolazi iz konoba, toplinom svjetla koje se prelijeva s kamenih zidina. Ovdje, u srcu zime, otkrivate ljeto u ljudima, u glazbi, u svakom susretu.

Dubrovački zimski festival održava se uz potporu brojnih partnera kao što su Zračna luka Ruđer Bošković, Coca-Cola, Jadranski luksuzni hoteli, RAO, Best in Parking, Luka Dubrovnik, ATIS Dubrovnik, Texo Molior, Villa Dubrovnik, WPD Adria, OTP banka te brojni drugi.

Dobrodošli na Dubrovački zimski festival – mjesto gdje se snovi i stvarnost susreću pod blještavilom adventskih lampica, a svaka večer postaje pjesma za pamćenje.

