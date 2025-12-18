Galerija 5 5 5 5 “Lijepi plavi Dunav“ vrlo je prometna rijeka koja osim gospodarskog značenja ima i važan sociološki, kulturološki i ekonomski značaj. Stoga nije neobično da se našla i u imenu najpoznatijeg bečkog valcera ili kolača.
Ali to se sigurno znali, baš kao i da prolazi kroz četiri glavna grada čije ime počinje slovom B: Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Ali Dunav krije još zanimljivosti. U nastavku donosimo 15 onih za koje možda do sada i niste znali.
- Dunav je druga najduža rijeka u Europi, odmah nakon Volge. S duljinom od 2857 kilometara, to je najduža rijeka Europske unije.
- Dunav je jedina velika europska rijeka koja teče od zapada prema istoku – od Njemačke do Crnog mora.
- Prolazi kroz (ili čini granicu) čak 10 država: Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu. Nijedna druga rijeka na svijetu ne prolazi kroz toliko država.
- Sva imena Dunava nastala su od imena rimskog boga rijeka - Danubius: Dunav, Donau, Dunaj, Duna, Tuna.
- Dunav je u antička vrema dugo bio granica Rimskog Carstva.
- Oko 2400 kilometara Dunava danas je plovno, što ga čini jednim od najvažnijih europskih riječnih prometnih putova, a 30 od njegovih 300 pritoka također je plovno.
- Delta Dunava najvećim se dijelom nalazi u Rumunjskoj, dok manji dio pripada Ukrajini, a rumunjski dio zaštićen je kao UNESCO-ova svjetska baština.
- Dunav se kod ušća u Rumunjskoj dijeli na tri rukavca: Chilia, Sulina i Sfântu Gheorghe.
- Dunav je najdublji u području Željeznih vrata u Rumunjskoj – na nekim mjestima i do 90 metara.
- Dunav je ponornica! Jedan njegov dio ponire kod njemačkog grada Tuttlingena i nestaje u krškim podzemnim tokovima.
- Dunav skriva stotine potopljenih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata, zbog čega ga ponekad nazivaju i "grobljem brodova“.
- Otprilike deset milijuna ljudi oslanja se na Dunav kao izvor pitke vode, iako se smatra jednom od najzagađenijih europskih rijeka.
- Dunavska delta jedno je od biološki najbogatijih područja Europe, s pelikanima, čapljama, vidrama, vukovima i brojnim rijetkim vrstama.
- Uz obale Dunava nalazi se osam nacionalnih i parkova prirode, uključujući Kopački rit u Hrvatskoj.
- Svake godine, 29. lipnja, obilježava se Međunarodni dan Dunava, u čijoj je zaštiti Hrvatska aktivno sudjelovala još od potpisivanja Konvencije 1994. godine.
