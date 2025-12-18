Galerija 5 5 5 5 “Lijepi plavi Dunav“ vrlo je prometna rijeka koja osim gospodarskog značenja ima i važan sociološki, kulturološki i ekonomski značaj. Stoga nije neobično da se našla i u imenu najpoznatijeg bečkog valcera ili kolača.

Ali to se sigurno znali, baš kao i da prolazi kroz četiri glavna grada čije ime počinje slovom B: Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Ali Dunav krije još zanimljivosti. U nastavku donosimo 15 onih za koje možda do sada i niste znali.

Dunav je druga najduža rijeka u Europi, odmah nakon Volge. S duljinom od 2857 kilometara, to je najduža rijeka Europske unije. Dunav je jedina velika europska rijeka koja teče od zapada prema istoku – od Njemačke do Crnog mora. Prolazi kroz (ili čini granicu) čak 10 država: Njemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu. Nijedna druga rijeka na svijetu ne prolazi kroz toliko država. Sva imena Dunava nastala su od imena rimskog boga rijeka - Danubius: Dunav, Donau, Dunaj, Duna, Tuna. Dunav je u antička vrema dugo bio granica Rimskog Carstva. Oko 2400 kilometara Dunava danas je plovno, što ga čini jednim od najvažnijih europskih riječnih prometnih putova, a 30 od njegovih 300 pritoka također je plovno. Delta Dunava najvećim se dijelom nalazi u Rumunjskoj, dok manji dio pripada Ukrajini, a rumunjski dio zaštićen je kao UNESCO-ova svjetska baština. Dunav se kod ušća u Rumunjskoj dijeli na tri rukavca: Chilia, Sulina i Sfântu Gheorghe. Dunav je najdublji u području Željeznih vrata u Rumunjskoj – na nekim mjestima i do 90 metara. Dunav je ponornica! Jedan njegov dio ponire kod njemačkog grada Tuttlingena i nestaje u krškim podzemnim tokovima. Dunav skriva stotine potopljenih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata, zbog čega ga ponekad nazivaju i "grobljem brodova“. Otprilike deset milijuna ljudi oslanja se na Dunav kao izvor pitke vode, iako se smatra jednom od najzagađenijih europskih rijeka. Dunavska delta jedno je od biološki najbogatijih područja Europe, s pelikanima, čapljama, vidrama, vukovima i brojnim rijetkim vrstama. Uz obale Dunava nalazi se osam nacionalnih i parkova prirode, uključujući Kopački rit u Hrvatskoj. Svake godine, 29. lipnja, obilježava se Međunarodni dan Dunava, u čijoj je zaštiti Hrvatska aktivno sudjelovala još od potpisivanja Konvencije 1994. godine.

