Galerija 2 2 2 2 MasterChef, najgledaniji kulinarski show u Hrvatskoj, vraća se na male ekrane s osmom sezonom, a gledatelje od ponedjeljka, 15. rujna na Novoj TV očekuje početak novih kulinarskih avantura! Sezona će započeti audicijama u kojima će se kroz pet epizoda pred žirijem kojeg čine vrhunski chefovi – Mario Mihelj, Stjepan Vukadin i Goran Kočiš – predstaviti 70-ak odabranih kandidata iz raznih dijelova Hrvatske i regije.

Hrabrosti da stanu pred strog, ali pravedan sudački trojac u novoj sezoni skupili su profesori, frizerka, knjižničarka, pijanist, studenti, vozač kamiona i brojni drugi kandidati, među kojima će se naći i neki povratnici s ciljem da izbore drugu priliku u MasterChefu. Atmosfera će biti napeta, štednjaci će gorjeti, vrijeme nemilosrdno curiti, a neizvjesnost rasti jer samo će najbolji kandidati osvojiti vrijednu MasterChef pregaču koja im otvara vrata prema MasterChef kuhinji i vili, čime dolaze jedan korak bliže na putu prema tituli pobjednika i novčanoj nagradi.

Kandidati će već s prvim tanjurima morati dokazati da posjeduju strast, kreativnost i talent u kuhinji. „Želim vidjeti pravu kulinarsku strast“, poručuje Mario, dok Stjepan, najdugovječniji član žirija, otkriva: „Nadam se da će me netko već na prvu izuti iz cipela“. Ususret audicijama, Goran priželjkuje više tanjura koji spajaju prošlost i sadašnjost: „Očekujem tradicionalna jela ispričana na moderan način“.

Već prva epizoda donijet će neočekivane trenutke, hrabre kulinarske poteze i rizike, a kandidati će otkriti svoje životne priče i s gledateljima podijeliti kako je izgledao njihov put do MasterChefa. „Prerano sam otišla u bračne vode pa sam morala naučiti kuhati,“ priznaje jedna kandidatkinja, dok drugi objašnjava: „Prijavio sam se jer volim kuhati. Gledao sam svoje kako kuhaju i zavolio sam to.“ Među hrabrima ima i onih koji pred žiri staju s jasnim ciljem: „Prijavila sam se na MasterChef da pobijedim“, samouvjereno dodaje jedna kandidatkinja.

No, samo će jednom kandidatu to zaista i poći za rukom, a njihove prve tanjure, kulinarske anegdote te uspone i padove vidjet ćemo već u prvom tjednu emitiranja MasterCefa. Tko će uspjeti osvojiti povjerenje žirija i domoći se dragocjene pregače ne propustite pratiti od ponedjeljka, 15. rujna na Novoj TV!

