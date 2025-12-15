Tajland je iznimno popularna turistička država - kako za backpackere, tako i za obitelji s djecom, ali i ljubitelje luksuza. Ona često nosi nadimak Zemlje (tisuću) Osmijeha zbog izuzetne gostoljubivosti lokalnog stanovništva.

Zemlja je i to koji posjećuju milijuni turista svake godine kako bi uživali u predivnim plažama, egzotičnoj prirodi, drevnim hramovima, uzbudljivom noćnom životu, ali i lokalnoj gastronomiji koja je iznimno šarena, ukusna i cjenovno vrlo povoljna.

Kada je u pitanju alkohol, pak, mnogi turisti ostajali su zbunjeni i frustrirani kada su otkrili da je njegova prodaja zabranjena između 14 i 17 sati, te od ponoći do 11 sati ujutro.

Popodnevna zabrana prodaje alkohola potječe iz 1972. godine, a cilj joj je bio spriječiti državne službenike da piju alkohol tijekom radnog vremena. Zabrana je imala i vjersku komponentu – Tajland je pretežno budistička zemlja i iako su alkoholna pića uobičajana, ova vjera obeshrabruje opijanje.

Donedavno se u Bangkoku nije moglo popiti pivo između 14 i 17 sati (Foto: Shutterstock)

Povrh svega, zabrana je trebala obeshrabriti i mlade u pokušaju da kupe alkohol nakon škole / fakulteta.

Oni koji su kršili ovo pravilo završili su s novčanom kaznom u iznosu do 10.000 tajlandskih bahta, odnosno oko 270 eura. Za pijenje alkohola na javnim mjestima poput javnih parkova, hramova, benzinskih postaja i obrazovnih ustanova mogla se dobiti i kazna zatvorom u trajanju do šest mjeseci.

Ministar zdravstva i Nacionalni odbori za kontrolu alkoholnih pića odlučili su 3. prosinca 2025. godine olabaviti zabrane pod pritiskom turističkih i ugostiteljskih lobija u zemlji.

Prema novom pravilniku prodaja alkohola dopuštena je od 11 sati ujutro do ponoći. U noćnim klubovima i restoranima alkohol se može popiti do 1 sat iza ponoći. Ispijanje alkoholnih pića i dalje je zabranjeno u hramovima, vladinim zgradama, parkovima, na benzinskim postojama i u javnom prijevozu – bez obzira na doba dana.

Tajlandske vlasti provodit će ovu mjeru šest mjeseci, a nakon toga će procjeniti njezin učinak na gospodarstvo.

"Svašta sam u životu probao, ali ovako nešto još nisam!": Tajlandska kuhinja i hrvatska vina oduševila goste na eventu Vino uz žlicu u Zagrebu +6