"S obzirom na to kako je repka odigrala zadnje utakmice, dobro je za Dalića što je otvorio restoran", našalili su se gosti za susjednim stolom u varaždinskom restoranu, koji je ujedno i kafić, slastičarnica i vinski bar, ali i muzej hrvatske nogometne reprezentacije.

No šalu na stranu, restoran The Family, koji je izbornik Zlatko Dalić otvorio prije nekoliko mjeseci u središtu Varaždina, posveta je hrvatskom nogometu, kao i hrvatskim namirnicama. Damir Crleni, predsjednik Hrvatskoga kuharskog saveza, pobrinuo se za gastronomski dio i u medijima predstavio Family kao mjesto u kojem možemo otkrivati autohtone proizvode domaćih proizvođača Lijepe Naše, i u jelima i na policama izložbeno-prodajnog prostora.

U bogatoj ponudi pronaći ćete i proizvode od crne slavonske svinje iza kojih stoji Domagoj Vida sa svojim prijateljima. Iz ekofarme Sin ravnice dolazi njihov brend OINK, s delicijama poput slanine, kulena, kobasica i čvaraka. Među sastojcima koji se koriste u varaždinskom restoranu su i paški sir, drniški pršut, kobasice od istarskog tovara i boškarina, jadranski marinirani inćuni, meso ‘z tiblice, sušeni svinjski jezik iz bregovite Hrvatske i drugi specijaliteti.

The Family - 5 (Foto: Punkufer)

U "ambasadi" hrvatskog nogometa i hrane putovnicu imaju tek talijanski sirevi, kao i vrhunska peć za pizzu koja je stigla radi napoletane, slavne pjegavice mekog tijesta.

I mjesecima nakon otvorenja šušur oko restorana The Family ne jenjava pa nemojte (kao mi) banuti bez rezervacije, osobito tijekom vikenda. Kako je restoran bio pun do posljednjeg stola, konobarica nam je toplo ponudila mjesto u prostoru koji je namijenjen doručku i spasila nas od gladi. Koliko je The Family posvećen nogometu, vidi se već na prvu loptu. Odmah na ulazu vidjet ćete uokvirene dresove, a među njima je i onaj prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije - kada je 17. listopada 1990. Hrvatska pobijedila SAD s 2:1 na stadionu Maksimir, pred 30.000 gledatelja. Originalni dresovi i lopte s utakmica, priznanja, medalje i pehari vode kroz lijepo uređeni prostor koji se proteže na tri etaže.

Od devet ujutro pa do 13 sati u The Family možete doći na bogati brunch i na jelovniku pronaći jela poput jaja na benediktinski, vafla, zobene kaše, palačinki ili mesa iz tiblice u pogačici od čvaraka. Ako niste za ručak ili večeru, navratiti možete i na koju čašu vina, ili pak teranino "The Family" s potpisom Zlatka Dalića, i jednu od plata na kojima ćete naći delicije iz pojedine regije (bregovita Hrvatska, Slavonija, Istra, Dalmacija) ili one čiji specijaliteti zaokružuju najbolje iz Lijepe Naše.

Na ponudi jelovnika za ručak i večeru pronaći ćete ponešto tradicije, poput trganaca i pljukanaca, ali i moderne kuhinje, poput primjerice bifteka s umakom béarnaise i poširanim prepeličjim jajima u gnijezdu od celera ili janjećeg karea s pireom od buče i istarskim tartufima. Jedan su od specijaliteta i pačja prsa u umaku od crnog vina s košaricom od tijesta s gratiniranim krumpirom i svježim sirom te prženom okruglicom od povrća u začinskom bilju. Baš kao što su raznolika jela, tako su i gosti šaroliki - od obitelji s djecom do poslovnjaka u odijelima i mladih ljudi koji su došli na pizzu i burgere.

The Family - 13 (Foto: Punkufer)



Cijene su neočekivano prijateljske - pa iako ćete naći kompleksnih jela na meniju koja koštaju oko 30 eura, pizze se kreću od sedam do deset eura. S obzirom na kvalitetu sastojaka, takve biste pizze u zagrebačkim pizzerijama platiti znatno više. A pizze su i hit u restoranu The Family - jedna od najpopularnijih je Srce Vatreno (rajčice San Marzano, mozzarella fior di latte, 'nduja, poludehidrirane crvene cherry rajčice, dehidrirani vlasac, vrhnje, panceta od crne slavonske svinje, svježi bosiljak). Pozornost plijeni i Monodon (pesto od bosiljka s limunovim sokom, black tiger kozice, konjak, mozzarella fior di latte, dehidrirane crne masline, paški sir, žute polusušene cherry rajčice, svježi bosiljak, ekstradjevičansko maslinovo ulje), kao i Pistacchio (mozzarella fior di latte, ekstradjevičansko maslinovo ulje, mortadela bologna I.G.P., pistacije, krema od pistacija, poludehidrirane žute i crvene cherry rajčice, svježi bosiljak).

Odlučili smo se za Srce Vatreno, pizzu kojoj vatru daje pikantna 'nduja. Radi se o slavnoj talijanskoj kobasici koja se zahvaljujući mekoj teksturi fino razmazuje, a pizzi daje solidnu finu dozu ljutine. Strateški raspoređene hrpice 'nduje na korektnom tijestu odlična su protuteža nježnoj mozzarelli, rajčicama koje pršte okusima i finoj panceti. Pizza Srce Vatreno mirne bi duše mogla proći i bez vrhnja, a naodmet ne bi bila još pokoja ploška prefinog špeka.

Isprobali smo i dnevnu juhu sa gljivama, špekom i krumpirom. Gusta i konkretna, pomalo pikantna, s puno okusa koji ostaje u ustima, juha je bila pun pogodak. Nažalost, špageti carbonara na slavonski nisu nas toliko oduševili. Slasna slanina crne slavonske svinje nije bila dovoljno moćna da pruži dovoljno okusa tjestenini kojoj je nedostajalo umaka, a ni špageti nisu bili al dente.

The Family osobito hvale zbog kolača i sladoleda, koji potpisuje popularni Premis iz Makarske. Među zanimljivijim je okusima svakako odlična kombinacija smokve i rogača koji dolazi s otoka Šipana, a genijalan je i lemon pie s mirisnim preljevom od limuna. Premium kuglicu platit ćete dva eura, a klasičnu kuglicu 1,5 eura. Birate li slatko za kraj, odabrati možete i slastice poput baklave, torte od maka i šumskog voća, tiramisua, panna cote i drugih poslastica.

