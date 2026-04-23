Senegalski sombi jednostavan je, ali ukusan desert koji spaja rižu i kokos u kremastu, mirisnu poslasticu. Tradicionalni afrički puding od riže priprema se vrlo brzo i ne zahtijeva puno sastojaka. Jede se topao ili hladan, grije ili osvježava - ovisno o ukusima i odlična je zamijena za teške i kalorične deserte. Želite li ga poslužiti toplog, umjesto kokosovog vrhnja u receptu se koristi dodatnih 240 ml kokosovog mlijeka (ukupno 480 ml kokosovog mlijeka).

Koju rižu koristiti?

Za sombi je najbolje koristiti škrobniju rižu jer daje kremastu, pudingastu teksturu. Kad je riječ o odabiru riže, najbolji izbor je ona koja otpušta škrob tijekom kuhanja. Arborio riža za rižoto daje kremastu teksturu, a poslužit će i ona za sushi. Dugozrne vrste poput basmati riže ili jasmina nisu idealne jer neće lijepo zgusnuti puding.

Voće, kakao, cimet...

Sombi se lako prilagođava različitim okusima pa mu se mogu dodati vanilija ili cimet za mirisnu notu. Voće poput malina, manga ili banana unosi svježinu, dok kakao ili komadići čokolade daju desertu bogatiju, čokoladnu verziju. Često se dodaju i kokosovi listići ili orašasti plodovi za dodatnu teksturu.

Sombi - sastojci: 200 g riže srednjeg zrna

480 ml vode

240 ml kokosovog mlijeka

240 ml kokosovog vrhnja

100 g smeđeg šećera

1 prstohvat soli

1 šaka kokosovih listića (po želji) Sombi - priprema: U loncu skuhajte rižu u vodi dok ne omekša. U drugoj posudi zagrijte kokosovo mlijeko, kokosovo vrhnje i smeđi šećer na laganoj do srednje jakoj vatri, dok lagano ne zakipi. Miješajte oko 5 minuta, dok se šećer potpuno ne otopi. Dodajte kuhanu rižu i sol pa nastavite kuhati uz miješanje još 5 minuta. Ohladite u hladnjaku i poslužite posuto kokosovim listićima.

Pripremu malo drugačije verzije pudinga s limetom pogledajte u videu.

