“Yakamein je tipična juha s rezancima kakva se jede u New Orleansu i ondje je poznata kao vrlo učinkovito sredstvo protiv mamurluka (nadimak joj je Old Sober), a istovremeno je i nevjerojatno ukusna za jelo”, otkriva bloger John Mitzewich i dodaje:

“Yakamein bi mogao biti najbolja juha s rezancima za koju nikada niste čuli. Klasična jela iz ovog grada poznata su i obožavana diljem svijeta, no yakamein je više lokalna tajna. Ne vjerujem da je to namjerno, jer sam bio u New Orleansu i ljudi ondje doista žele da upoznate i uživate u njihovoj hrani – ali iz nekog razloga, ovo jelo nije popularno izvan Louisiane. Nadam se da će ovaj recept to barem malo promijeniti”.

Baza juhe je goveđi, bogato začinjeni temeljac s cajun začinima, sojinim i Worcestershire umakom, a poslužuje se uz dodatke poput tvrdo kuhanog jajeta i mladog luka. Cajun mješavinu možete pronaći u prodavaonicama sa začinima, a tipično sadrži crni i bijeli papar, čili papričice (cayenne, ancho, bird's eye), origano, majčinu dušicu, luk i češnjak

Podrijetlo yakameina nije posve poznato no povezuje se s kineskim radnicima i afroameričkim zajednicama na jugu SAD-a, gdje su se različiti kulinarski utjecaji stopili u izrazito ukusnu juhu.

Yakamein - sastojci: 700 g goveđeg vrata ili plećke, narezanog na komade

1 žličica soli

1 žličica svježe mljevenog crnog papra

½ žličice kajenskog papra (ili po ukusu)

½ žličice mljevene slatke paprike

2 žlice ulja

1 glavica luka

1 manji komad korijena celera

4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 žlice soja umaka

1 ½ žličice Worcestershire umaka

500 ml goveđeg temeljca

340 g špageta

4 velika tvrdo kuhana jaja, oguljena i prepolovljena

2 žlice narezanog mladog luka Yakamein- priprema: Stavite komade mesa u zdjelu i dodajte sol, crni papar, kajenski papar i mljevenu papriku. Dobro promiješajte da se meso ravnomjerno obloži začinima. Ostavite na sobnoj temperaturi oko 20 minuta prije pečenja ili spremite u hladnjak dok ne zatreba. U loncu s debelim dnom zagrijte ulje na jakoj vatri dok ne počne lagano dimiti. Dodajte meso u jednom sloju i zapecite dok se ne stvori lijepa smeđa korica, 3–5 minuta. Okrenite meso i pecite drugu stranu još oko 2 minute. Smanjite vatru na srednje jaku, izvadite meso u zdjelu i ostavite sa strane. U lonac dodajte sjeckani luk te pržite dok luk ne postane staklast, 3–5 minuta. Zatim popržite celer. Nakon što omekša dodajte češnjak, vratite meso u lonac zajedno sa sokovima. Dodajte soja umak, Worcestershire umak, temeljac i vode prema potrebi da prekrije sastojke. Promiješajte i pustite da zavrije. Smanjite vatru i lagano kuhajte 60–90 minuta, dok meso ne postane vrlo mekano. Prije posluživanja kušajte i po potrebi dodatno začinite solju ili soja umakom. Držite juhu na laganoj vatri do posluživanja. U velikom loncu zakuhajte blago posoljenu vodu. Skuhajte špagete dok ne omekšaju, oko 12 minuta. Ocijedite ih i ravnomjerno rasporedite u četiri velike zdjele. Vruću juhu prelijte preko tjestenine, a svaku zdjelu ukrasite tvrdo kuhanim jajetom, prema želji ljutim umakom i narezanim mladim lukom.

Duplo veće - i jeftinije od običnih: Najpopularnije krafne u Sloveniji zbog kojih se silazi s autoceste +1