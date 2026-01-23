Galerija 1 1 1 1 Pitate li Istrijane, reći će vam da se najbolje krafne u regiji jedu u Sloveniji, u malom mjestu Trojane gdje se traži parkirno mjesto više, a ljudi neumorno stoje u redovima kako bi dobili svoj topli, veliki i bogato punjeni primjerak. Na pola sata od Ljubljane prema Ptuju krafne se peku desetljećima. Recept za trojanske krafne nije se promijenio od 1961. godine, a u vrijeme poklada ispeče ih se i do sto tisuća komada.

Krafne su ostale iste recepturom, ali i veličinom: dvostruko veće od uobičajenih. Nakon prženja, dok su još tople, pune se marelicom, borovnicom ili čokoladnom kremom, prelijevaju se glazurom i posipaju kokosom ili šećerom u prahu. Neki gosti (ima nas svakavih 😊) kažu da su im trojanske krafne prevelike, ali i za to ima lijeka – podijelite je s osobom koju volite, nije neuobičajeno da se prerežu na polovice.

Naručite li šest komada dobit ćete jednu besplatnu, na 12 krafni poklonit će vam dvije, a tri na količinu od 18 krafni. Karton će vam naplatiti euro. Cijena jedne krafne je 1,80 eura. U nastavku pogledajte dojmove Dajane Tepšić , svestrane influencerice iz Novigrada koja podjednako uživa u finoj hrani i modi, a pratiti je možete na @croatiafulloffood_official.

"Trojanske krafne su osjetno veće od klasičnih, svježe, mekane i bogato punjene, a svaki zalogaj potvrđuje zašto ih ljudi stalno traže. Dok smo bili tamo stalno su dolazili novi gosti, red se nije smanjivao i bilo je jasno da ovo mjesto već ima svoju publiku. Tko planira doći neka se ne iznenadi ako mora malo pričekati - gužva je dio svakodnevice", kaže Dajana.

