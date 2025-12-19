Nutellotti, talijanski kolačići s Nutellom kod nas su poznatiji kao husarski keksi, koji se češće pune pekmezom ili marmeladom. Ukrašeni lješnjacima i šećerom, talijanski kolačići osim namaza od čokolade i lješnjaka traže tek brašno i jaja. Recept je brz i jednostavan: nije potreban nikakav kuhinjski aparat poput samostojećeg ili ručnog miksera – sve se može napraviti ručno, u samo nekoliko minuta. Nakon kratkog odmora u hladnjaku, smjesa se oblikuje u kuglice. Za završni detalj možete iskoristiti prste, vrh kuhače - pa i mrkvu: napravite udubljenje u sredini u koje nakon pečenja ide velikodušna žlica Nutelle.

Nutelotti - sastojci: 1 jaje

140 g glatkog brašna (tip 00)

180 g Nutelle + 3–4 žlice za punjenje keksa

100 g sjeckanih lješnjaka

Šećer u prahu, prema želji Nutelotti - priprema: U zdjeli pomiješajte omekšanu Nutellu, jaje i brašno. Namazu je dovoljno oko 30 sekundi na 800 W, a ako nemate mikrovalnu, Nutellu možete malo zagrijati i na pari (u vodenoj kupelji). Smjesu najprije kratko izmiješajte vilicom, a kada se zgusne, nastavite mijesiti rukama dok ne dobijete tijesto slično prhkom tijestu. U ovoj fazi tijesto možete prekriti prozirnom folijom i ostaviti u hladnjaku oko 30 minuta. Nakon toga uzmite tijesto i trgajte manje komade. Oblikujte kuglice težine oko 20 g, uvaljajte ih u sjeckane lješnjake i složite na papir za pečenje. Prstom ili drškom kuhače napravite udubljenje u sredini svake kuglice. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 15 minuta. Pazite da kekse ne pečete predugo jer mogu postati pretvrdi. Kada su pečeni, izvadite ih iz pećnice i ostavite da se potpuno ohlade. Nutellu lagano omekšajte i žličicom napunite udubljenje u sredini svakog keksa. Po želji možete posuti šećerom u prahu. Uživajte!

