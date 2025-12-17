Galerija 6 6 6 6 Božićno drvce središnji je ukras blagdanskih dekoracija. Ako niste ljubitelji pravih (ili plastičnih) jelki, možete napraviti i jestiva drvca koja će svidjeti baš svima.

Na raspolaganju vam je sve od slanih do slatkih kombinacija – kako sa sirovim sastojcima poput povrća i voća, preko suhomesnatih i konzerviranih namirnica do kuhanih i pečenih elemenata.

Caprese drvce (Foto: Shutterstock)

Najlakša jestiva božićna drvca

Ogulite kivi, narežite ga na tanke kriške te složite na tanjuru u oblik božićnog drvca. Dodatno ih ukrasite šarenim bobičastim voćem - od mandarina i naranči do malina i borovnica.

Možete napraviti i efektnu caprese salatu u obliku jelke tako što ćete iskombinirati prepolovljene komade cherry rajčica, kuglice mozzarele, svježi bosiljak i nešto balzamičnog octa.

Lisnato tijesto možete napuniti slatkim i slanim nadjevima (Foto: Shutterstock)

Pečena božićna drvca

Lisnato tijesto sjajan je “građevinski materijal” za jestiva božićna drvca, a koja možete napuniti slatkim ili slanim nadjevima te ispeći u rekordnom roku.

Božićno drvce izrezati možete i od tijesta za pizzu te ga prigodno ukrasiti kobasicama , šunkom i sirom.

Punjena jaja u obliku božićnih drvaca (Foto: Shutterstock)

Ako ste vješti sa slastičarskom vrećicom, blagdanski ukras možete iscrtati i na pečenom muffinu ili u r eceptu za punjena jaja.

Zavirite u fotogaleriju na početku teksta i pronađite inspiraciju za pripremu jestivih božićnih drvaca.

