Ako volite bogate čokoladne deserte, a ne želite provesti sate u kuhinji, ova torta mogla bi postati vaš novi favorit. Teksturom je negdje između cheesecakea i mousse torte – mekana je, kremasta i raskošno čokoladna. Nije pretjerano slatka jer se zaslađuje isključivo tamnom čokoladom, pa će posebno oduševiti ljubitelje intenzivnih okusa kakaa. Ako ipak volite slađe deserte, tortu možete premazati čokoladnim ganacheom ili omiljenom kremom.

Kako napraviti ganache?

Za bogati čokoladni preljev trebat će vam 170 grama tamne čokolade i 120 mililitara vrhnja za šlag ili kokosovog mlijeka iz konzerve. Čokoladu nasjeckajte i stavite u zdjelu, a vrhnje zagrijte gotovo do vrenja. Vruće vrhnje prelijte preko čokolade i ostavite minutu kako bi se čokolada počela topiti. Zatim lagano miješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu i svilenkastu kremu. Ostavite ganache nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da se malo zgusne, a potom njime premažite ohlađenu tortu.

Čokoladna torta od sira - sastojci: 370 g svježeg zrnatog sira (4 % mliječne masti), sobne temperature

2 velika jaja, sobne temperature

225 g tamne čokolade (oko 60 % kakaa) Čokoladna torta od sira - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za tortu promjera 18 cm lagano namastite. Jednim većim komadom papira za pečenje obložite dno i stranice kalupa. Nije problem ako rubovi ne budu potpuno ravni – tako ćete tortu lakše izvaditi nakon pečenja. U blender stavite svježi sir i jaja pa miksajte dok smjesa ne postane potpuno glatka. Čokoladu otopite u mikrovalnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi, miješajući između svakog zagrijavanja. Možete je otopiti i na pari. Otopljenu čokoladu dodajte u blender te miksajte zajedno sa sirom i jajima dok ne dobijete jednoličnu čokoladnu smjesu bez grudica. Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Kalup stavite u veći lim ili posudu za pečenje te ulijte vruću vodu do polovice visine kalupa kako biste napravili vodenu kupelj. Pecite oko 60 minuta, odnosno dok sredina torte ne bude čvrsta. Rubovi mogu lagano popucati, a sredina treba biti podignuta i stabilna. Ostavite tortu da se potpuno ohladi. Tijekom hlađenja lagano će se spustiti, što je normalno. Za najbolju teksturu stavite je u hladnjak na najmanje 2 sata prije posluživanja.

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