Galerija 15 15 15 15 Balaton, "Blatno jezero" ili odmilja „mađarsko more“, najveće je jezero u srednjoj Europi i jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Mađarskoj. Smješten u zapadnom dijelu zemlje, proteže se gotovo 80 kilometara u dužinu i poziva na kupanje, uživanje u prirodi, kulturi, gastronomiji i, naravno, vrhunskim vinima.

Zahvaljujući plitkoj vodi koja je ljeti po mnogima i pretopla, Balaton je posebno popularan među obiteljima s djecom, ali i među ljubiteljima outdoor sportova, biciklizma, jedrenja i aktivnog odmora. Osim uređenih plaža i šetnica, Balaton nudi i brojne kulturno-povijesne doživljaje.

Tihany – balatonski bonbončić

Gotovo da nema razglednice Balatona bez poluotoka Tihany. Ovo slikovito mjesto poznato je po benediktinskoj opatiji osnovanoj davne 1055. godine, koja se smatra jednim od najvažnijih povijesnih spomenika u Mađarskoj. Smještena na uzvisini iznad jezera, opatija pruža spektakularan pogled na okolni krajolik i jedna je od najposjećenijih atrakcija u ovom dijelu Mađarske.

Tihany je poznat i po svojim poljima lavande koja tijekom lipnja i srpnja obojaju brežuljke u ljubičasto. Šetnja uskim kamenim ulicama među tradicionalnim kućama i malim trgovinama jedan je od najljepših doživljaja na Balatonu. Posjetitelji ovdje mogu kušati i razne proizvode od lavande, od kojih je vjerojatno najpoznatiji - sladoled.

Balatonfüred – elegantna dama sjeverne obale

Na sjevernoj obali jezera nalazi se Balatonfüred, jedno od najstarijih i najotmjenijih ljetovališta u Mađarskoj. Ovaj je grad je poznat po šetnici Tagore koja se proteže uz obalu i s koje se otvara prekrasan pogled na marinu i jedrilice koje su postale zaštitni znak ovoga mjesta.

Balatonfüred posebno privlači ljubitelje vina, wellnessa i mirnijeg odmora. Brojni restorani, vinski barovi i uređene plaže stvaraju ugodnu atmosferu tijekom cijele turističke sezone. Grad je domaćin brojnih kulturnih događanja i manifestacija, među kojima se posebno ističe tradicionalni Anin bal, jedan od najpoznatijih društvenih događaja u Mađarskoj.

Siófok – meka zabave i noćnog života

Dok sjeverna obala privlači ljubitelje kulture i vina, južna obala poznata je po živahnoj atmosferi i zabavi. Siófok je najveće i najpoznatije turističko središte Balatona te se često naziva njegovom ljetnom prijestolnicom.

Grad je poznat po dugim uređenim plažama, beach barovima, restoranima i klubovima koji tijekom ljeta rade do ranih jutarnjih sati. Upravo zbog toga Siófok je omiljeno odredište mlađih turista i svih koji žele spojiti odmor uz jezero s bogatim noćnim životom. Tijekom ljeta ovdje se održavaju brojni koncerti, festivali i sportska događanja koja dodatno obogaćuju turističku ponudu.

Keszthely – grad povijesti, baštine i kulture

Na zapadnom dijelu Balatona smjestio se Keszthely, jedan od najljepših povijesnih gradova u regiji. Njegove ušminkane ulice, šarmantni trgovi i bogata kulturna baština privlače brojne posjetitelje tijekom cijele godine.

Najveća atrakcija grada svakako je palača Festetics, jedna od najvećih baroknih palača u Mađarskoj. Ova impresivna građevina iz 18. stoljeća danas je otvorena za posjetitelje koji mogu razgledati raskošne dvorane, knjižnicu s desecima tisuća knjiga te prekrasno uređeni park. Keszthely je ujedno i odlično polazište za posjet obližnjem Hévízu, poznatom termalnom jezeru koje privlači goste iz cijelog svijeta.

Vidikovci i povijesne znamenitosti

Balaton obiluje mjestima s kojih se pružaju nezaboravni pogledi na jezero i okolne vinograde. Posebno se ističe vidikovac kod opatije u Tihanyju, s kojeg se može vidjeti gotovo cijeli središnji dio jezera. Jednako impresivan pogled pruža i srednjovjekovna utvrda Szigliget, smještena na vulkanskom brežuljku iznad obale.

Ljubitelji povijesti ne bi smjeli propustiti ni utvrdu Sümeg, jednu od najbolje očuvanih srednjovjekovnih tvrđava u Mađarskoj. Tijekom ljetnih mjeseci ovdje se održavaju viteški turniri i povijesne predstave koje posjetiteljima približavaju život iz prošlih stoljeća.

Kupanje, hrana i vino

Najpoznatije plaže nalaze se u Siófoku, Balatonfüredu, Zamárdiju i Keszthelyu. Većina kupališta uređena je s travnatim površinama za sunčanje, sportskim sadržajima, restoranima i dječjim igralištima.

Jedan od najvećih aduta ovog područja su vinogradi koji se prostiru duž sjeverne obale. Posebno se ističe područje Badacsony, poznato po vulkanskom tlu koje vinima daje posebnu aromu i mineralnost. Ljubitelji vina ovdje mogu kušati neke od najcjenjenijih mađarskih sorti, uključujući Olaszrizling, Kéknyelű, Furmint i Juhfark.

Gastronomija regije temelji se na tradicionalnoj mađarskoj kuhinji i svježoj ribi iz jezera. Posebno je popularan fogas, odnosno smuđ, koji se smatra zaštitnim znakom Balatona. Među lokalnim specijalitetima ističe se i halászlé, poznata riblja juha bogatog okusa. Naravno, tu je i lángos, omiljeni mađarski street food od prženog tijesta koji ni nama nije stran i koji se najčešće poslužuje sa sirom, vrhnjem i češnjakom.

Kako doći iz Hrvatske?

Balaton je jedna od najbližih inozemnih destinacija hrvatskim putnicima, barem onima koji dolaze sa sjevera zemlje. Iz Zagreba do Keszthelya potrebno je oko dva sata vožnje, dok se do Siófoka stiže za približno tri sata. Putnici iz Varaždina do Balatona mogu stići za oko dva sata, a iz Osijeka za otprilike četiri sata.

Najčešći ulazak u Mađarsku odvija se preko graničnih prijelaza Goričan i Letenye. Ne zaboravite damorate kupiti elektroničku vinjetu, poznatu kao e-Matrica, koju je moguće nabaviti online ili na benzinskim postajama neposredno nakon prelaska granice.

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