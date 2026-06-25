Galerija 30 30 30 30 Bikademy danas povezuje dva glavna smjera: Studije, kroz koje korisnici biciklom istražuju kulturnu i prirodnu baštinu destinacija, te Challenges, kroz koje se nagrađuje svakodnevno bicikliranje, prate kilometri, vožnje i ušteda CO₂. Studiji predstavljaju pojedinu regiju, županiju ili grad, a najnoviji među njima je Poreč Region Studij , koji vodi Studente kroz jedan od najljepših dijelova Istre - Poreštinu, područje u kojem se bogata povijest, mediteranski duh, obalni šarm, prirodne posebnosti i skrivene priče unutrašnjosti spajaju u opuštenu biciklističku avanturu.

Novi Studij sastoji se od šest Ispita: Zvjezdarnica Višnjan, Stari grad Poreč, Jama Baredine, Santa Marina Bay, Vrsar i Vižinada. Svaka od ovih lokacija donosi posebnu priču, pogled i razlog da ovaj kraj doživite sporije, pažljivije i iz nove perspektive - na biciklu.

U besplatnoj Bikademy aplikaciji potrebno je izabrati Studij (regiju ili grad) te biciklirati do Ispita, odnosno lokacija unutar Studija. Ispiti su poznate kulturne i prirodne znamenitosti, ali i mjesta koja vrijedi doživjeti na način koji otkriva više od same lokacije: kroz vožnju, krajolik, mirise, poglede i male detalje koji se često izgube kada destinaciju prolazimo prebrzo.

Za položiti Studij i osvojiti nagradu potrebno je napraviti check-in u aplikaciji kod zadanih Ispita unutar odabranog Studija. Ispiti se mogu obilaziti tijekom više dana i redoslijedom po želji Studenta, što Studij čini idealnim za lokalno stanovništvo, posjetitelje, rekreativce i sve koji žele upoznati Poreštinu na drugačiji način.

Osim Studija, korisnici u Bikademy aplikaciji mogu sudjelovati i u Challenges značajci, koja je namijenjena svima koji bicikliraju u svakodnevnom životu, ne samo sportašima i rekreativcima. Challenges korisnicima omogućuju praćenje vožnji, kilometara i uštede CO₂, a korisnici se natječu u četiri kategorije prema dnevno prijeđenoj udaljenosti: 0–10 km, 10–20 km, 20–60 km i 60+ km. Na taj način Bikademy motivira i nagrađuje različite tipove biciklista, od onih koji bicikl koriste za kratke gradske vožnje do onih koji vole duže rute.

“Poreština ima iznimnu kombinaciju povijesti, obale, prirode i unutrašnjosti. Upravo zato ovaj kraj savršeno odgovara Bikademy konceptu... da ljude motiviramo da sjednu na bicikl, istraže kulturnu i prirodnu baštinu te pritom dožive destinaciju sporije, aktivnije i osobnije. Vjerujemo da će Poreč Region Studij biti zanimljiv i lokalnom stanovništvu i turistima koji žele otkriti ovaj dio Istre na dva kotača”, ističe Krešimir Herceg, vlasnik Bikademyja.

Poreč Region Studij nastao je kao dio projekta FU-Tourism s ciljem dodatne promocije destinacije kroz održivi turizam, aktivnu mobilnost i digitalno iskustvo koje povezuje bicikliranje, istraživanje i nagrađivanje. Kroz šest pažljivo odabranih Ispita, Studenti imaju priliku posjetiti prepoznatljive lokacije, ali i bolje upoznati priče koje ovaj kraj čine posebnim.

Kako sudjelovati?

Registrirajte se u besplatnoj Bikademy aplikaciji Odaberite Poreč Region Studij Biciklirajte do Ispita, odnosno lokacija unutar Studija Napravite check-in u aplikaciji kod svakog Ispita Položite sve Ispite i osvojite nagradu

Ispite možete polagati tijekom više dana i redoslijedom koji vam najviše odgovara.