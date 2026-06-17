Galerija 19 19 19 19 Hrskave, debeljuškaste, napuhane, napoletanske, rimske... zagrebačkim pizzama ne nedostaje varijacija na temu biranih brašna, fermentacija i sastojaka koji se koriste. Nikada nije bilo toliko dobrih adresa u gradu za izvrsnu pizzu, bilo u centru ili na periferiji, a mnogima od njih uporno se vraćamo. Pa krenimo (abecednim) redom...

Al Dente – Bogovićeva 5; Sesvetska 3; Veslačka 17

Jedna od najboljih adresa za suvremenu napoletansku pizzu u canotto stilu – pizzu s visokim, prozračnim rubovima. Tijesto prolazi dvostruku fermentaciju pa je nevjerojatno lagano. Al Dente koristi vrhunske talijanske sastojke, a cijene im nisu bagatela. Među najpopularnijim pizzama su one s mortadelom i kremom od pistacija, pršutom i stracciatellom te bresaolom.

Margherita: 12 eura

Basta – Hrgovići 51; Varšavska 5

Basta ima certifikat koji potvrđuje da se ondje peku autentične napuljske pizze prema strogim pravilima (Associazione Verace Pizza Napoletana). Jelovnik je podijeljen na tradicionalne i gurmanske pizze, a među popularnijima je Buffalina s mozzarellom di bufala, rajčicom i bosiljkom, Pistacchio e Mortadella s pistacijama i mortadelom te Primavera s bresaolom i grana padanom.

Margherita: 11 eura

Boccone – Nehajska 12

Boccone je kvartovska pizzeria na Trešnjevki koja njeguje talijanski pristup pripremi pizze, s dugom fermentacijom tijesta i fokusom na kvalitetne sastojke. Među popularnijim pizzama su Boccone s bresaolom, burratinom, mozzarellom di bufala i pistacijama te Zucca Enduja s kremom od buče, provolom i pikantnom ndujom.

Margherita: 7,50 eura

Butler – Ivana Bunića Vučića 7

Butler je nerazvikana pizzeria nedaleko od Autobusnog kolodvora, u sklopu hotela Sliško. U ponudi ima napoletane s prozračnim, povišenim rubom. Jelovnik sadrži sve što treba – od klasika do kreativnijih kombinacija s umakom od bundeve, kozjim sirom, ndujom, pepperdropsima, crvenim pestom...

Margherita: 9,50 eura

Come to Mama - 5

Come to Mama – Kuzminečka 10

Pizzeriju na zagrebačkim Vrbanima pronaći ćete nedaleko od Jaruna. U ponudi imaju hrskave romane sa sastojcima poput mozzarelle, cherry rajčica, crnih maslina, pancete, pršuta, kozica… Ugodni prostor s visokim stropovima i detaljima kojima ne fali šarma, kao i prostrana terasa mogu bez problema primiti stotinjak gostiju.

Margherita: 9,90 eura

Cortes – Cebini 33

Cortes se nalazi u Buzinu, u sklopu hotela Aristos, dalje od utabanih adresa. Gosti na sva usta hvale njihovo tijesto i izrazito napuhane, prozračne rubove napoletane canotto stila. Osim kombinacija s burratom, pistacijama, mortadelom, ndujom, tartufima i dimljenom tunom pronaći ćete pizze koje spajaju talijanske sastojke s lokalnim okusima, poput kulena, špeka crne svinje i vrganja.

Margherita: 11,50 eura

Duksa – Duknovićeva 4, Ulica Ede Murtića 11

Popularna zagrebačka pizzeria trenutačno žari i pali na dvije lokacije u Zagrebu, a uskoro se očekuje i ponovno otvorenje treće, nakon preseljenja. Njihove pizze poznate su po iznimno tankom i hrskavom tijestu, kao i originalnim nazivima poput "Na ovu Dado otkida", koji svaki put uljepšaju iščitavanje jelovnika.

Margherita (Prva): 10,70 eura

Fianona – Lanište 16

Starosjediteljica Laništa, nedaleko od Arene, jedna je od omiljenih kvartovskih pizzerija. Ima sasvim dovoljno kvadrata, kao i pizza na jelovniku – u ponudi je više od 40 vrsta pizza iz krušne peći. Jedna od popularnijih je Sportska pizza s podlogom od kiselog vrhnja, pršutom i jajetom.

Margherita: 10 eura

Franko's - 12 (Foto: Nika Borovac)

Franko's – Kneza Branimira 71A; Charlesa Darwina 4H

Jedan od pionira vrhunske pizze u Zagrebu uz O'Haru je Franko's, koji se otvorio početkom 2019. godine i osim napoletane gostima ponudio koktele, pjenušce i birana pića. Pizzeria s ugođajem i cijenama restorana s vremenom je postala jedna od najboljih u Europi, smjestivši se na popis 50 Top Pizza.

Marherita: 10,50 eura

Grandma's Fogg – Vlaška 95

Debeljuškasta, retro pizza hrskavog dna poslužuje se na komad u al taglio stilu. Prije posluživanja se zagrije kako bi na stol stigla vruća. Ako niste pregladni, jedan komad će vam biti sasvim dovoljan. Nakon što se zatvorila u City Centru One West na Jankomiru, očekuje se nova pizzeria u Španskom.

Margherita (slice): 3,50 eura

Karijola – Vlaška 63; Huga Badalića 18

Karijola je pionirka među zagrebačkim pizzerijama, a od svojih početaka nije promijenila recepturu. Radi se o tankoj, hrskavoj pizzi romani, koje se mogu naručiti u dvije veličine – od 35 i 27 cm. Na jelovniku imaju klasike, ali i pizze s dimljenom govedinom, komoračem, šparogama, šitake gljivama, tikvicama...

Margherita (velika): 10 eura

Klara - 5 (Foto: Nika Borovac)

Klara – Utinjska 31

Pizzeria smještena u istoimenom kvartu u krugovima tamanitelja pizza hvali se prvenstveno zbog famoznog tijesta. Njihov zaštitni znak je canotto s napuhanim rubovima. Najpopularnija im je Diavola, za sve one koji se žele naljutiti mekom, pikantnom kobasicom – ndujom i talijanskim kulenom, a među specijalitetima je i bresaola s umakom od tartufa te Coppa Verde, koja spaja kremu od pistacija, buđolu, dimljeni sir i lučice.

Margherita: 10 eura

Medena – Sortina 1E

Sastojci za pizze redovito se nabavljaju iz Napulja, a tijesto fermentira najmanje 48 sati prije pečenja u talijanskoj krušnoj peći Moretti – svega 60 do 90 sekundi. Među najpopularnijim pizzama su ona s pistacijama i mortadelom, rikolom i bresaolom te kućna Pizza Medena koja kombinira skutu, gorgonzolu, polusušene rajčice, pršut, orahe i med, spajajući slatke i slane okuse u jednu od najprepoznatljivijih pizza kuće.

Margherita: 9,50 eura

Mrs. Fogg – Karla Metikoša 2B

Zapruđe skriva jednu od najboljih i najljepše uređenih pizzerija u Zagrebu. Gospođa Fogg, supruga popularnog bara u Martićevoj ulici, s Mr. Foggom dijeli strast prema francuskom velikanu Julesu Verneu, putovanjima kroz prostor i vrijeme, viktorijanskom dobu i steampunku. Pizza je specifičan hibrid između napoletane i hrskavije, zasitnije pizze izrađene po jedinstvenoj recepturi.

Margherita: 9,60 eura

Papavero – Mlinovi 85A

Ovdje ćete pronaći autentične talijanske pizze modernog stila (pizza contemporanea), prozračnog tijesta od prirodnog kvasca te kombinaciji izvornih talijanskih namirnica s lokalnim, sezonskim hrvatskim sastojcima. Birati možete između više vrsta tijesta, uključujući klasično, integralno i sourdough tijesto s prirodnim kvascem.

Margherita: 10 eura

Park – Martićeva 14D

U Park možete svratiti na klasične i gurmanske pizze, poput Velebita (šunka, artičoke, masline) ili Krke (nduja, pikantna kobasica, burrata), a vjerojatno ćete se i vratiti zbog mekog tijesta i bogatih okusa.

Marherita: 9 eura

Pizza Factory – Išće 13

Pizzeria u Gračanima godinama privlači ljubitelje nešto hrskavijih stilova pizze jer odskaču od klasične napoletane. Sastojci su hrvatski, s lokalnih OPG-ova, a među hitovima su Gračanska pizza s ricottom, dimljenom vratinom i pestom i Pizza Factory s kuhanom šunkom, baby špinatom i ljutim papričicama.

Margherita: 9,80 eura

Public – Tomislavova 11

Pizzeria u Voltinom peče vrhunsku napoletansku pizzu, a među omiljenima su Lardo (buffalo mozzarella, pistacije, kalamata masline i lardo) i Picante (rajčica, mozzarella, nduja, pikantna salama, panceta, jalapeno). Posebno ih hvale zbog finog tijesta koje rade na poseban način.

Margherita: 11,20 eura

Pizza Re - 2 (Foto: Nika Borovac)

Re – Jaruščica 9

Ukusno tijesto, kao i činjenica da se ne štedi na sastojcima, ni u kvaliteti ni u količini, razlog je zbog kojeg je dobro rezervirati stol u omiljenoj pizzeriji nedaleko od Arene – i to pogotovo ako dolazite vikendom. Među posebnim pizzama su pizza kuće (San Marzano rajčica, mozzarella fior di latte, pršut, cherry rajčica, rikula, grana padano, bosiljak, masline, maslinovo ulje, acetto krema), zatim dobro provjerena kombinacija mortadele i pistacija, kao i pizze u kojima glavnu riječ igraju tartufi. Kušati možete i Bresaolu, koja sa sušenom govedinom spaja lopticu burrate ili pak Carotu s bresaolom i kremom od mrkve.

Margherita: 10,20 eura

Shango – Nikole Tesle 12

Pizzeria Shango preselila se nedavno sa Svetog Duha u Teslinu, u prostor nekadašnjeg Sopala, i neumorno skuplja lovorike. Vlasnik Tomislav Šango film i glazbu je zamijenio fermentacijama, pa na Svetom Duhu u Krčelićevoj ulici otvorio malu kvartovsku pizzeriju koja je ubrzo stekla brojne obožavatelje, a između ostalog, osvojio ih je mini napoletanskim pizzama za 2,5 eura.

Margherita: 8 eura

Toccare, Vukomerec 36

Lagano i prozračno tijesto u Toccareu ljubitelji napoletanskih pizza smatraju jednim od najboljih u Zagrebu. Pizzeria koju ćete pronaći u Vukomercu ponosi se i kreativnim kombinacijama sastojaka, poput primjerice graha i sporo pečene trgane svinjetine ili pak umaka od luka, bundeve, pršuta i jabuka. Za oko nam je zapela i pizza s umakom od graška, grilanim artičokama, carpacciom

dimljene tune i kaparama. Na jelovniku ćete naći pizze nadahnute Italijom, Hrvatskom i klasičnim okusima, a najteže je odabrati favorita među njima.

Margherita: 9 eura