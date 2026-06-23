Galerija 6 6 6 6 Makarska rivijera već desetljećima slovi kao jedno od omiljenih odredišta za ljetovanje na Jadranu, a ovog ljeta na portalu Crno Jaje pronašli smo dvije zanimljive ponude koje će zadovoljiti potpuno različite tipove gostiju. Dok jedna donosi bezbrižan all inclusive odmor za velike obitelji s čak četvero djece, druga je stvorena za parove koji žele nekoliko dana opuštanja uz wellness i miris borove šume.

All inclusive odmor za cijelu obitelj u Podaci – od 1560 eura

Ako tražite mjesto gdje će djeca biti oduševljena, a roditelji napokon moći predahnuti, Hotel Morenia 4* u Podaci mogao bi biti pun pogodak. Smješten neposredno uz more, između Makarske i Ploča, ovaj moderan hotelski kompleks raspolaže s čak tri vanjska bazena, plutajućim aquaparkom na moru, fitness centrom s pogledom na Jadran te bogatim animacijskim programom.

Ponuda uključuje pet ili sedam noćenja s all inclusive uslugom za dvije odrasle osobe i do četvero djece gratis, ovisno o odabranoj kategoriji smještaja. Posebno se ističe all inclusive koncept koji osim buffet doručka, ručka i večere uključuje i neograničenu konzumaciju pića tijekom dana, poslijepodnevne zalogaje te pristup baru uz bazene sve do 23 sata. Najmlađi će svoje vrijeme provoditi u Fun zoni s mini klubom, labirintom s toboganima, bazenom s lopticama i igraonicom opremljenom PS5 konzolama, dok će odrasli uživati u ležaljkama uz infinity bazen ili na hotelskoj plaži. Istražite detalje ponude ovdje.

Wellness vikend u Baškoj Vodi uz saune i bazen s morskom vodom – od 476 eura

Za one kojima je potrebno nekoliko dana odmora od svakodnevice, Hotel Horizont 4* u Baškoj Vodi nudi sasvim drugačije iskustvo. Hotel se nalazi svega pedesetak metara od mora i šetnice, okružen stoljetnim borovima, a od centra mjesta udaljen je tek nekoliko minuta lagane šetnje.

Ponuda uključuje dva noćenja za dvije osobe uz polupansion i piće tijekom obroka, a gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski bazen, fitness centar te impresivan wellness centar površine čak 2000 četvornih metara. Dodatna pogodnost je mogućnost besplatnog prebacivanja u višu kategoriju sobe, kao i rana prijava te kasna odjava, ovisno o raspoloživosti.

Boravak u Baškoj Vodi može se iskoristiti i za izlet na Skywalk Biokovo, jedan od najatraktivnijih vidikovaca u Hrvatskoj. Staklena platforma smještena na 1228 metara nadmorske visine pruža spektakularan pogled na obalu i otoke te ostavlja dojam kao da doslovno hodate iznad oblaka. Istražite detalje ponude ovdje.

Ljudi sve češće žive na brodovima: Je li život na moru doista jeftiniji od života u kući? +0