Tikvice se mogu pripremiti na 1001 način. Ove ukusne ljetne plodove možete upotrijebiti za pripremu juha i variva, različitih umaka i jela s tjesteninom i rižom. Možete ih kuhati, pirjati, peći i pržiti.



Mi vam danas predlažemo brzu i ukusnu verziju popečaka od tikvica koje možete napraviti u manje od pola sata.



Najvažniji korak u cijeloj pripremi je ribanje i cijeđenje tikvica. Imajte na umu da će višak vlažnosti u plodu promijeniti teksturu i okus završnog proizvoda.

Popečci od tikvica - sastojci: 450 g naribanih tikvica

150 g panko krušnih mrvica

45 g glatkog brašna

2 velika jaja

1-2 mlada luka

2-3 češnja češnjaka

2 žlice nasjeckanog svježeg kopra

1 žlica limunove korice

sol i papar po želji

biljno ulje za pečenje Popečci od tikvica - priprema: Pažljivo naribajte tikvice uz pomoć ribeža – stavite ih u čistu pamučnu krpu i dobro iscijedite. U velikoj zdjeli izmutite jaja, dodajte ocijeđene naribane tikvice, nasjeckani mladi luk i češnjak, kopar, limunovu koricu te sol i papar po želi. Dodajte i polovicu krušnih mrvica i glatko brašno te sve zajedno izmiješajte. Ostatak panko mrvica stavite u plitku posudu i odložite sa strane. U tavi od lijevanog željeza zagrijte malo biljnog ulja na srednje jakoj vatri. Na ulju ispecite popečke od pripremljene smjese – upotrijebite otprilike pola šalice smjese za jedna popečak. Smjesu uvaljajte u preostale panko mrvice prije nego što ih stavite na zagrijano ulje. Pecite popečke otprilike dvije do tri minute sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Ispečene popečke stavite na papir za upijanje masnoće i poslužite s umakom po želji. Dobar tek!

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