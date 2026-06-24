Ovdje se iznose najsmješnije tvrdnje o sportu. Nalazimo se u polju usred ničega, a kažu da je tu izmišljen nogomet, tim riječima Paul Bradbury započinje video pod nazivom "25 razloga zašto NIKAD ne biste trebali posjetiti Dalmatinsku zagoru" na YouTubeu.

Bradbury se, dakako, osvrće na lokalnu legendu i arheološke nalaze prema kojima stanovnici Cetinske krajine vjeruju da je nogomet nastao upravo na području Dalmatinske zagore prije gotovo 2000 godina.

Britanski novinar i poduzetnik živi u Hrvatskoj od 2002. godine i aktivno promovira hrvatski turizam, kulturu i naš način života stranoj publici. Oduševljen je Lijepom Našom, ali često na duhovit i ironičan način progovara o stvarnosti života u Hrvatskoj i našem mentalitetu.

Jedan od glavnih razloga zašto nikad ne biste trebali doći u Dalmatinsku zagoru jest zato što ništa nećete stići obaviti, kaže sa smiješkom Bradbury. Ljudi obožavaju sjediti u kafićima, a ispijanje kave duboko je ukorijenjena praksa u svakodnevnom životu bez obzira na dan u tjednu i poslovne obveze. U videu spominje i Sinj, koji navodno ima najveći broj kafića po glavi stanovnika u cijeloj Hrvatskoj.

Jedan od razloga zašto ne biste trebali posjetiti Zagoru jest i opasnost od napada zmajeva. Novinar se naravno šali te spominje tvrđavu Klis, koja je služila kao eksterijer izmišljenog grada Meereena u četvrtoj i petoj sezoni popularne serije Igra prijestolja.

Nikad nemojte odvesti ženu u šoping u Dugopolje jer biste mogli bankrotirati, napominje Bradbury. Ovdje se nalazi velik broj outlet trgovina odjeće i obuće u kojima se može naći markirana roba po povoljnijim cijenama.

Komentari pod videom pucaju od oduševljenja.

Vau, čovječe. Iz Splita sam, živim u Zagrebu od 1997. i nisam posjetio niti znao za previše mjesta i stvari s tvog popisa. Sada želim više istražiti svoju zemlju, piše jedan od komentatora.

Što je sve Paul Bradbury vidio i izdvojio u Dalmatinskoj zagori, provjerite u njegovu videu u nastavku teksta.

Hrvatska Kuba: Zaboravljeni rajski otok čudesnih pogleda i bizarnih detalja +12