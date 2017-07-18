Lađice punjene mljevenim mesom jedan su od najpopularnijih turskih specijaliteta u koje se turisti zaljubljuju na prvi griz, no raskošna orijentalna kuhinja nudi pregršt kombinacija nadjeva kojima se pune lepinje. Najčešće se mogu kušati janjeće pide ukrašene kolutovima luka, ali rade se i slatke, s nadjevom od usitnjenog kuhanog krumpira i paprike te špinata. Ukusne su i one punjene svježim sirom i vrhnjem s ploškama sudžuka. Pide od povrća i mljevenog mesa desetak minuta prije kraja pečenja posipajte naribanim sirom, a poslužiti ih možete uz jogurt.

Pide - sastojci: Tijesto: 100 ml vode

100 ml jogurta

100 ml ulja

20 g kvasca

1/2 žličice šećera

1 žličica soli

500 g brašna Nadjev: 500 grama mljevene junetine

1 luk

2 češnja češnjaka

1 žličica papra

1 žlica paste od rajčice

1 žličica mljevene paprike

200 g pelata

150 g naribanog sira

jaje za premazivanje

ljute papričice prema želji Pide - priprema: Zagrijte vodu da bude mlaka pa umiješajte šećer i kvasac. Dodajte ulje, jogurt, sol i postepeno dodajte brašno. Mijesite tijesto dok ne postane meko i ne lijepi se za ruke. Ostavite tijesto dva sata na toplom i zagrijte pećnicu na 220 °C Popržite meso u jednoj tavi, a luk i češnjak u drugoj. Nakon pet minuta dodajte u tavu s lukom pastu od rajčice i začine. Ubacite meso u tavu s lukom, dodajte rajčice i malo vode. Neka zakuha pa smanjite vatru i kuhajte 60 minuta. Tijesto podijelite na loptice pa razvucite u oblik lađe. Spojite krajeve, podignite bočne stranice i premažite umućenim jajetom. Napunite nadjevom i pospite sirom pa pecite oko 20 minuta ili dok ne porumene. Dobar tek!

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