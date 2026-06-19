Zelena šakšuka je s vremenom postala pravi hit među ljubiteljima brzih i zdravih obroka jer ima i proteina i povrća, a priprema ne traži da unedogled stojite u kuhinji. Za razliku od tradicionalne verzije koja se temelji na rajčicama, zelena šakšuka priprema se od lisnatog povrća poput špinata ili blitve, uz dodatak poriluka, mladog luka, tikvica ili šparoga. Jaja se poširaju u zelenom umaku, a rezultat je fantazija. Najljepše kod ovog jela je njegova prilagodljivost. Možete ga obogatiti feta sirom, kozjim sirom ili avokadom, a poslužuje se uz hrskavi kruh koji će pokupiti svaki zalogaj kremastog umaka.

Najzahtjevniji dio većine recepata za šakšuku jest postići da se bjelanjci potpuno stisnu, a da žumanjci ostanu mekani i kremasti. Iako neki recepti savjetuju dovršavanje jela u pećnici, jednostavnija je metoda priprema na štednjaku. Sve što trebate učiniti jest lagano poširati jaja izravno u umaku dok se tek ne stisnu.

To je, međutim, lakše reći nego učiniti jer dok napravimo mjesta za jaja i zatim ih jedno po jedno dodajemo u udubljenja u povrću, neće se ravnomjerno ispoširati. Kako biste to izbjegli i omogućili ravnomjernije kuhanje svih jaja, maknite tavu s vatre prije nego što ih dodate. Tako ćete bez žurbe moći rasporediti jaja, a da pritom nisu izložena toplini.

Preporučuje se i da svako jaje najprije razbijete u malu zdjelicu. Tako ćete lakše ukloniti eventualne komadiće ljuske prije nego što jaje dodate u umak. Osim toga, iz zdjelice je jednostavnije pažljivo spustiti jaje u pripremljeno udubljenje, što pomaže da zadrži oblik tijekom kuhanja.

Zelena šakšuka - sastojci: 2 žlice maslinova ulja

1 poriluk, narezan na kolutiće

3 mlada luka, sitno nasjeckana

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 manja tikvica, narezana na kockice

250 g svježeg špinata

150 g šparoga, narezanih na manje komade

100 ml vrhnja

4 do 6 jaja

100 g feta sira

sol i papar po ukusu

prstohvat čilija u pahuljicama (po želji)

prstohvat čilija u pahuljicama (po želji) Zelena šakšuka - priprema: U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa pirjajte poriluk i mladi luk oko pet minuta, dok ne omekšaju. Dodajte češnjak i tikvicu te nastavite pirjati još dvije do tri minute. Umiješajte šparoge i špinat. Kuhajte nekoliko minuta dok povrće ne omekša. Ulijte vrhnje, posolite, popaprite i po želji dodajte malo čilija. Lagano promiješajte. Žlicom napravite nekoliko udubljenja u povrću pa u svako razbijte po jedno jaje. Poklopite tavu i kuhajte pet do osam minuta, ovisno o tome koliko želite da žumanjci ostanu mekani. Pospite izmrvljenom fetom i svježim začinskim biljem.

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