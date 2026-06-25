Galerija 0 0 0 0 Novo izdanje Michelinovog vodiča za Hrvatsku donijelo je značajna priznanja Valamarovim restoranima u Poreču. Harry's Piccolo Poreč dobio je svoju prvu zvjezdicu, dok su Spinnaker i JAZ by Ana Roš uvršteni među restorane s preporukom.

“Riječ je o trima različitim gourmet konceptima koji dijele istu posvećenost kvaliteti, izvrsnosti i stvaranju autentičnih iskustava za goste. Ova priznanja dodatna su potvrda kontinuiranih Valamarovih ulaganja u razvoj gourmet ponude te suradnje s vrhunskim domaćim i međunarodnim chefovima”, kažu u Valamaru i dodaju:

“Posebno priznanje stiglo je za Harry's Piccolo Poreč, restoran smješten u Pical Resortu, najambicioznijem Valamarovom turističkom projektu. Restoran je otvoren u suradnji s renomiranim chefovima Matteom Metulliom i Davideom De Praom, čiji Harry's Piccolo u Trstu nosi dvije Michelin zvjezdice, dok kuhinju u Poreču vodi chef Goran Hrastovčak. Harry's Piccolo Poreč inspiriran je kulinarskim tradicijama Hrvatske, Italije i Slovenije te kroz suvremeni pristup kuhinji spaja vrhunske lokalne namirnice, preciznu izvedbu i snažan osjećaj mjesta. Svaki tanjur predstavlja dijalog između kultura, s fokusom na kvalitetu i ravnotežu okusa”.

"Iznimno smo ponosni što je Harry's Piccolo Poreč osvojio Michelinovu zvjezdicu samo nekoliko mjeseci nakon otvorenja. Dovesti našu kulinarsku filozofiju u Istru bio je ambiciozan projekt koji ne bi bio moguć bez povjerenja i podrške Valamara od samog početka. Ovo priznanje pripada cijelom timu u Poreču, a posebno chefu Goranu Hrastovčaku i njegovim suradnicima koji su s velikom predanošću prihvatili našu viziju i uspješno je prenijeli u svakodnevni rad restorana“, izjavili su Matteo Metullio i Davide De Pra.

Michelin preporuku ove je godine dobio i JAZ by Ana Roš Poreč, restoran otvoren u sklopu Jadran Heritage Hotela na porečkoj rivi. Young dining koncept jedne od najcjenjenijih svjetskih chefica temelji se na sezonalnosti, lokalnim namirnicama i opuštenijem pristupu vrhunskom gourmet iskustvu.

"Veseli me što je Michelin vodič prepoznao JAZ by Ana Roš tako brzo nakon otvorenja. JAZ je nastao iz želje da vrhunsku hranu približimo ljudima kroz živahan i opušten koncept, bez kompromisa kada je riječ o kvaliteti. Istra je dio mog kulinarskog svijeta od samih početaka i zato ovo priznanje ima posebno značenje“, komentirala je Ana Roš.

Michelin preporuku zadržao je i Spinnaker, restoran koji pod vodstvom chefa Marka Turkovića razvija suvremen pristup kuhinji usmjerenoj na more, sezonalnost i poštovanje prema namirnici, potvrđujući kvalitetu novog koncepta već u prvim mjesecima njegova razvoja.

Priznanja za Harry's Piccolo Poreč, Spinnaker i JAZ by Ana Roš odraz su posvećenosti kvaliteti, autentičnim gourmet konceptima i stvaranju jedinstvenih iskustava.

"Posebno nas veseli što je Michelin Guide ove godine prepoznao tri restorana koja razvijamo u Poreču. Michelin zvjezdica za Harry's Piccolo Poreč te preporuke za Spinnaker i JAZ by Ana Roš veliko su priznanje svim timovima koji svakodnevno rade na stvaranju vrhunskih doživljaja za goste. Ova priznanja potvrđuju važnost kontinuiranog ulaganja u gourmet ponudu i suradnju s vrhunskim imenima domaće i međunarodne kulinarske scene. Ponosni smo što zajedno stvaramo sadržaje koji dodatno obogaćuju turističku ponudu i iskustvo boravka naših gostiju“, rekao je Dario Kinkela, direktor sektora hrane i pića Valamara.