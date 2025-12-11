Galerija 2 2 2 2 Prije 27 godina Britanac Karl Bushby je u pubu, pijući s prijateljima sklopio okladu da će pješice obići svijet, a danas se približava kraju 57.000 kilometara dugog puta na koji bi trebao stići u rujnu iduće godine. Hoće li na svojim zadnjim dionicama morati preplivati Engleski kanal, odnosno La Manche, da bi se vratio u rodni Hull u Yorkshireu i dovršio pothvat poznat pod nazivom Goliath Expedition, tek ćemo vidjeti. Karl Bushby, rođen 30. ožujka 1969., engleski je bivši padobranac koji pokušava postati prva osoba koja će u potpunosti prijeći neprekinutu pješačku rutu oko svijeta. U britansku vojsku ušao je sa samo 16 godina i služio ondje 11 godina, a svoje putovanje je započeo 1. studenoga 1998. Kako će završiti ekspedicija još uvijek nije poznato jer je pitanje hoće li dobiti dozvolu za korištenje servisnog tunela kroz La Manche, obzirom da ne može trajektom.

“Bilo bi stvarno jadno da me odbiju. Čak su me i Rusi pustili da prođem kroz njihovu zemlju, unatoč ratu”, rekao je Karl. Njegov tim za podršku rekao je za BBC da su više puta pokušali stupiti u kontakt s dužnosnicima Eurotunela kako bi dobili dozvolu, ali još nisu dobili odgovor.

Karl želi proći kroz servisni tunel odvojen od onog kojim prolaze vlakovi. Ne dobije li dozvolu morat će plivati – i bit će mu hladnije nego u Kaspijskom moru, koje je preplivao prošle godine i postao prva osoba koja je to učinila. Osim po očiglednim rekordima, u povijest bi se mogao upisati i kao najsporiji dostavljač.

“U Čileu, na samom početku puta, jedan mi je liječnik dao 50 dolara i zamolio me da osobno dostavim razglednicu njegovom bratu u Beču, u Austriji. Namjeravam to učiniti. Mislim da će to biti najduža dostava pisma u povijesti!”, rekao je Britanac.

Karl Bushby - 4 (Foto: Profimedia)

Kako je sve počelo?

Karl je 1998. godine stajao je na rubu Punta Arenasa u Čileu, gotovo najudaljenije točke od svog rodnog grada u Engleskoj na koju se može stići pješice, spreman započeti ekspediciju za koju je mislio da će trajati otprilike 12 godina. Prošlo je 27 godina, a Bushby, sada 56-godišnjak, još uvijek hoda. Prošao je Patagoniju, Ande, Srednju Ameriku, Meksiko, cijelu dužinu Sjedinjenih Država, Rusiju, Mongoliju i dijelove Azije. Proputovao je neke od najudaljenijih, najnepristupačnijih i politički najosjetljivijih dijelova svijeta te kročio kroz pustinje, džungle i ratne zone. Na početku pothvata postavio si je dva pravila kojih se nikada nije odrekao.

"Neću koristiti prijevoz i neću se vratiti kući dok ne stignem pješice. Ako negdje zapnem moram naći rješenje”, obećao je sam sebi. Plan je osmislio uz pomoć papirnatih karata, olovaka i kalkulatora, ali ga je uskoro morao promijeniti. Goliath Expedition je potrajao puno duže nego što je očekivao, zbog financijskih problema, zapreka s vizama, zabrana putovanja i pandemije. Na put je krenuo s oko 500 eura, bez sponzora i podrške. Spavao je uglavnom u šatoru uz cestu ili u domovima ljudi, kada bi ga pozvali. S vremenom mu je obitelj počela financijski pomagati, ljudi su počeli donirati, a javili su se i sponzori. Kad je 2003. došao do Kanade, dobio je ugovor za knjigu, a kasnije ga je kontaktirala i produkcijska kuća zainteresirana za snimanje filma o njegovoj priči. Danas ga čitava mreža ljudi održava i tjera naprijed.“

Najopasnija džungla na svijetu

I uz podršku, Bushby se suočio s opasnim izazovima. Prošao je Darién Gap između Paname i Kolumbije, odnosno najopasniju džunglu na svijetu, kako zbog kriminala, tako i zbog otrovnica i opasnih životinja. Do sredine puta - Beringovog tjesnaca između Aljaske i Rusije, stigao je 2006. godine i morao proći kroz mješavinu smrvljenog leda i mora.

Nitko nije očekivao da će uspjeti. U Rusiji su ga uhitili jer je prešao granicu na pogrešnom mjestu pa je 57 dana proveo u pritvoru. Morao je i preplivati Kaspijsko more od Kazahstana do Azerbajdžana kako bi izbjegao putovanje kroz Iran ili Rusiju. Plivao je 31 dan, spavajući svake noći na brodovima koji su ga pratili. Nakon toga je nastavio hodati prema Turskoj i Europi.

Nedavno je stigao u Mađarsku i sada je na završnom dijelu puta. Zadao si je da mora prijeći svaki centimetar ili hodajući ili plivajući, a ako bi pauzirao putovanje vraćao bi se na mjesto na kojem je prekinuo putovanje. Kako je u Europi mogao ostati samo 90 dana, odletio bi u Meksiko na odmor pa se vraćao kako bi nastavio rutu. U početku je prosječno prelazio 30 kilometara dnevno, a nedavno je smanjio na oko 25.

Karl Bushby - 2 (Foto: Profimedia)

Svijet će te zagrliti

"99,99 posto ljudi koje sam sreo na putu bili su ono najbolje od čovječanstva. Svijet je puno ljubaznije i ljepše mjesto nego što se često čini”, kaže Karl i dodaje kako bi mu stranci pružali pomoć, hranu, lijekove, sklonište, novac ili savjet, i to u svakoj zemlji, bez iznimke.

Bushby kaže da se ponekad bori s usamljenošću, ali na to se i pripremio. Stekao je prijatelje diljem svijeta i imao dvije ozbiljne veze, od kojih su obje završile zbog neuobičajenih okolnosti njegova života.

“Posljednjih 27 godina mog života svrha je bila ustati i nastaviti dalje, a uskoro će se to promijeniti. Bit će teško prilagoditi se na novu situaciju. Kao najvažniju poruku ističe:

„Svijet će te zagrliti i dići kada padneš”.

