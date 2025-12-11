Talijani su zadužili svijet za pizzu, carbonaru, tiramisu i brojne druge divote pa im treba dati malo kredita i kod jela koja na prvu ne zvuče baš najbolje. Palačinke volimo s čokoladom, marmeladom i zapečene sa sirom – ali jeste li ih ikada jeli u juhi? Oni kojima kuhane štrukle poslužene u “juhi” nisu strane razumjet će da se radi o specijalitetu koji Talijane podsjeća na djetinjstvo, osobito one koji su odrasli u Abruzzu.

Ova regija ima savršenu kombinaciju mesnih i rustikalnih specijaliteta u planinama i ribe iz Jadrana, a poznata je i po začinima te sirevima. S planinske strane dolaze jela od janjetine, domaće tjestenine poput maccheroni alla chitarra i aromatičnih sireva, dok morski dio donosi bogate riblje juhe i svježe plodove mora.

Abruzzo je dom i poznatih začina, osobito kvalitetnog šafrana iz L’Aquile, te tradicionalnih slastica kao što su parrozzo i cicerchiata. Kroz cijelu regiju naglašava se jednostavnost sastojaka, ali i slojevitost okusa - upravo ono što talijansku kuhinju čini neodoljivom. A upravo je jedno od takvih jela poput zagrljaja u tanjuru, palačinki s obilnom količinom sira u mesnom temeljcu pronaći ćete pod nazovom crespelle in brodo ili scrippelle mbusse (mokre palačinke) na dijalektu. Taj se specijalitet tradicionalno poslužuje tijekom hladnijih mjeseci te oko Božića i Uskrsa. Priprema ne može biti jednostavnija, osobito ako u zamrzivaču imate domaći temeljac, a palačinke možete napraviti unaprijed i čuvati ih u hladnjaku nekoliko dana.

Tajna ovog jela je u ukusnom temeljcu pa ako imate domaće meso na raspolaganju, obavezno ga iskoristite. U lonac s vodom stavite meso i kosti, dodajte stabljike peršina i razno povrće. Odlična je stvar što temeljac možete raditi sa svim ostacima povrća od nekih drugih jela, od dijelova koje niste iskoristili. Zakuhajte vodu i pustite da se lagano kuha dok se ne reducira barem na polovicu.