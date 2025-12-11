Talijani su zadužili svijet za pizzu, carbonaru, tiramisu i brojne druge divote pa im treba dati malo kredita i kod jela koja na prvu ne zvuče baš najbolje. Palačinke volimo s čokoladom, marmeladom i zapečene sa sirom – ali jeste li ih ikada jeli u juhi? Oni kojima kuhane štrukle poslužene u “juhi” nisu strane razumjet će da se radi o specijalitetu koji Talijane podsjeća na djetinjstvo, osobito one koji su odrasli u Abruzzu.
Ova regija ima savršenu kombinaciju mesnih i rustikalnih specijaliteta u planinama i ribe iz Jadrana, a poznata je i po začinima te sirevima. S planinske strane dolaze jela od janjetine, domaće tjestenine poput maccheroni alla chitarra i aromatičnih sireva, dok morski dio donosi bogate riblje juhe i svježe plodove mora.
Abruzzo je dom i poznatih začina, osobito kvalitetnog šafrana iz L’Aquile, te tradicionalnih slastica kao što su parrozzo i cicerchiata. Kroz cijelu regiju naglašava se jednostavnost sastojaka, ali i slojevitost okusa - upravo ono što talijansku kuhinju čini neodoljivom. A upravo je jedno od takvih jela poput zagrljaja u tanjuru, palačinki s obilnom količinom sira u mesnom temeljcu pronaći ćete pod nazovom crespelle in brodo ili scrippelle mbusse (mokre palačinke) na dijalektu. Taj se specijalitet tradicionalno poslužuje tijekom hladnijih mjeseci te oko Božića i Uskrsa. Priprema ne može biti jednostavnija, osobito ako u zamrzivaču imate domaći temeljac, a palačinke možete napraviti unaprijed i čuvati ih u hladnjaku nekoliko dana.
Tajna ovog jela je u ukusnom temeljcu pa ako imate domaće meso na raspolaganju, obavezno ga iskoristite. U lonac s vodom stavite meso i kosti, dodajte stabljike peršina i razno povrće. Odlična je stvar što temeljac možete raditi sa svim ostacima povrća od nekih drugih jela, od dijelova koje niste iskoristili. Zakuhajte vodu i pustite da se lagano kuha dok se ne reducira barem na polovicu.
Crespelle in brodo - sastojci:
- piletina (pileće kosti, krilca, nogice, hrbat)
- 1 mrkva, oguljena
- 1 luk, oguljen i prepolovljen
- 1 stabljika celera
- 2 lovorova lista
- 1 mala vezica peršina
Palačinke:
- 2 jaja, lagano umućena
- 150 g glatkog brašna, prosijanog
- 200 ml punomasnog mlijeka
- 100 ml vode
- 3 žlice otopljenog i ohlađenog maslaca
- sitna morska sol
- Grana Padano, svježe nariban
Crespelle in brodo - priprema:
- Počnite pripremom temeljca. Treba ga napraviti unaprijed ili čak dan ranije. Stavite sve sastojke za temeljac u veliki lonac i prelijte s 2,5 litre vode. Zakuhajte, poklopite i vrlo lagano kuhajte 3 sata. Povremeno odstranite pjenu koja se stvara na površini.
- Procijedite temeljac u drugi veliki lonac ili vrč i ostavite da se potpuno ohladi. Kad se ohladi, uklonite masnoću koja se stvrdnula na površini. Ostavite sa strane ili spremite u hladnjak do upotrebe.
- Za palačinke umutite jaja, mlijeko, vodu i dobar prstohvat soli. Polako umiješajte brašno (kako biste izbjegli grudice) i miješajte dok se potpuno ne sjedini. Dodajte ohlađeni otopljeni maslac i ponovno kratko umutite.
- Zagrijte široku tavu na srednje laganoj vatri. Namažite je maslacem pa ulijte malu količinu tijesta — tek toliko da formira tanak sloj preko cijele tave. Pecite palačinku oko 30 sekundi, zatim je pažljivo okrenite i pecite još 30 sekundi. Premjestite na tanjur i ponavljajte s ostatkom tijesta.
- U međuvremenu zagrijte temeljac do laganog vrenja. Posolite po ukusu.
- Svaku palačinku obilno pospite naribanim Grana Padanom i zarolajte. Podijelite zarolane palačinke u četiri zdjelice. Prelijte ih vrućim pilećim temeljcem, dovoljno da ih prekrije. Poslužite vruće, uz dodatni Grana Padano sa strane.
