Ako tražite jelo koje se gotovo samo kuha, a na kraju izgleda i ima okus kao da ste proveli sate u kuhinji – onda su ova rebarca iz sporog kuhala idealan izbor. Doduše, ona će se i kuhati satima, samo vi nećete imati ništa s tim.

Kuhana u Slow Cookeru ispast će meka, sočna, puna okusa i doslovno se odvajati od kosti. Sve što vam treba je nekoliko osnovnih sastojaka, 5 minuta pripreme i malo strpljenja dok sporo kuhalo odrađuje posao. Ova su rebarca savršena su za vikend ručak, neformalna okupljanja ili kad jednostavno želite nekoga impresionirati - bez puno muke.

Rebarca iz sporog kuhala - sastojci: ½ čajne žličice luka u prahu

½ čajne žličice mljevene paprike

½ čajne žličice mljevenog kima

rebarca (10-13 redova, bez srebrne opne)

4 češnja češnjaka, nasjeckana

120 ml umaka od soje

60 ml meda Rebarca iz sporog kuhala - priprema: Pomiješajte suhe začine u zdjeli i obilno pospite gornju stranu rebara. U istoj zdjeli potom pomiješajte češnjak, umak od soje i med. Kistom premažite rebra i ostatak glazure sačuvajte za kasnije. Rebarca prepolovite i stavite ih u Slow Cooker. Kuhajte na niskoj temperaturi 7 do 8 sati ili na visokoj 4 do 5 sati. Da bi ostala sočna i ukusna, mažite rebarca glazurom svaki sat.

