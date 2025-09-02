Ako tražite jelo koje se gotovo samo kuha, a na kraju izgleda i ima okus kao da ste proveli sate u kuhinji – onda su ova rebarca iz sporog kuhala idealan izbor. Doduše, ona će se i kuhati satima, samo vi nećete imati ništa s tim.

Kuhana u Slow Cookeru ispast će meka, sočna, puna okusa i doslovno se odvajati od kosti. Sve što vam treba je nekoliko osnovnih sastojaka, 5 minuta pripreme i malo strpljenja dok sporo kuhalo odrađuje posao. Ova su rebarca savršena su za vikend ručak, neformalna okupljanja ili kad jednostavno želite nekoga impresionirati - bez puno muke.

Rebarca iz sporog kuhala - sastojci:

  • ½ čajne žličice luka u prahu
  • ½ čajne žličice mljevene paprike
  • ½ čajne žličice mljevenog kima
  • rebarca (10-13 redova, bez srebrne opne)
  • 4 češnja češnjaka, nasjeckana
  • 120 ml umaka od soje
  • 60 ml meda

Rebarca iz sporog kuhala - priprema:

  1. Pomiješajte suhe začine u zdjeli i obilno pospite gornju stranu rebara.
  2. U istoj zdjeli potom pomiješajte češnjak, umak od soje i med. Kistom premažite rebra i ostatak glazure sačuvajte za kasnije.
  3. Rebarca prepolovite i stavite ih u Slow Cooker. Kuhajte na niskoj temperaturi 7 do 8 sati ili na visokoj 4 do 5 sati. Da bi ostala sočna i ukusna, mažite rebarca glazurom svaki sat.

