Ovi prženi zalogaji od luka prava su poslastica za sve ljubitelje slanih grickalica i jela punih okusa. Jednostavni za pripremu, a bogati teksturom i aromom, idealno su predjelo ili grickalica koja će odlično pasati uz kakav ljuti ili umak na bazi vrhnja. 

Za popečke od luka trebate tek nekoliko osnovnih sastojaka. Soljenje  i cijeđenje nasjeckanog luka prije pripreme smjese pomoći će da tekstura ostane prozračna, a okus pun i izražajan. 

Popečci od luka - sastojci:

  • 2 glavice luka, nasjeckanog
  • 1 3/4 čajne žličice soli, podijeljeno
  • 1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
  • 1 prstohvat kajenskog papra
  • 1/4 čajne žličice češnjaka u prahu
  • 1 žlica kukuruznog brašna
  • 60 g glatkog brašna
  • 1/2 čajne žličice praška za pecivo
  • 120 ml mlijeka
  • ulje, po potrebi, za prženje

Popečci od luka - priprema:

  1. Narežite luk i stavite ga u zdjelu. Posolite s 1 i pol čajnom žličicom soli, pokrijte zdjelu i ostavite da odstoji 15 minuta da luk pusti tekućinu. Prebacite luk u cjedilo i temeljito isperite pod mlazom hladne vode. Ostavite da se cijedi oko 5 minuta, a zatim ga prebacite u suhu zdjelu.
  2. U zdjelu s nasjeckanim lukom dodajte preostalu 1/4 čajne žličice soli, crni papar, kajenski papar, češnjak u prahu, kukuruzno brašno, brašno i prašak za pecivo te promiješajte. Ulijte mlijeko pa miješajte dok se ne formira vrlo gusta smjesa. Ostavite da odstoji 5 do 10 minuta prije prženja.
  3. Zagrijte biljno ulje, dubine oko 1,2 cm u teškoj tavi na srednje jakoj vatri.
  4. Obložite tanjur papirnatim ručnicima.
  5. Žlicom stavljajte smjesu u vruće ulje. Pržite dok popečci ne dobiju lijepu boju i ne postanu hrskavi, oko 3 minute sa svake strane. Prije posluživanja izvadite na pripremljeni tanjur. Pržite u serijama dok ne potrošite sve tijesto. Poslužite s umakom po želji.

