Povrtni popečci od brokule i sira sjajan su prilog uz ručak i večeru. Jednostavni su za napraviti – ne iziskuju puno truda, niti sastojaka, a imaju fantastičan okus.
Brokulu je potrebno skuhati i nasjeckati na sitne komade prije nego što je sljubite s naribanim sirom, jajetom i začinima.
Za povezivanje sastojaka, pak, predlažemo bademovo brašno, no poslužiti se možete i drugim vrstama po želji.
Najbolje od svega? Ovaj recept ne prži se u dubokom ulju, već se priprema u pećnici – u svega 20 minuta.
Popečci od brokule i sira - sastojci:
- 450 g brokule
- 100 g naribanog cheddar sira
- 50 g naribanog parmezana
- 20 g bademovog brašna
- 1 jaje
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica mediteranske mješavine začina
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Popečci od brokule i sira - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje namastite i/ili prekrijte papirom za pečenje.
- Skuhajte brokulu na pari, u posoljenoj vodi ili u mikrovalnoj pećnici te je narežite na sitne komade. Pomiješajte je s naribanim sirom, jajetom, začinima i brašnom. Posolite i popaprite po želji.
- Od dobivene smjese oblikujte popečke i stavite ih na pripremljeni lim za pečenje. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu.
- Stavite peći popečke u prethodno zagrijanu pećnicu na 10 minuta. Potom pažljivo preokrenite popečke na limu i vratite ih u pećnicu na još 10 minuta. Poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!