Povrtni popečci od brokule i sira sjajan su prilog uz ručak i večeru. Jednostavni su za napraviti – ne iziskuju puno truda, niti sastojaka, a imaju fantastičan okus.



Brokulu je potrebno skuhati i nasjeckati na sitne komade prije nego što je sljubite s naribanim sirom, jajetom i začinima.

Za povezivanje sastojaka, pak, predlažemo bademovo brašno, no poslužiti se možete i drugim vrstama po želji.



Najbolje od svega? Ovaj recept ne prži se u dubokom ulju, već se priprema u pećnici – u svega 20 minuta.

Popečci od brokule i sira - sastojci: 450 g brokule

100 g naribanog cheddar sira

50 g naribanog parmezana

20 g bademovog brašna

1 jaje

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Popečci od brokule i sira - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Lim za pečenje namastite i/ili prekrijte papirom za pečenje. Skuhajte brokulu na pari, u posoljenoj vodi ili u mikrovalnoj pećnici te je narežite na sitne komade. Pomiješajte je s naribanim sirom, jajetom, začinima i brašnom. Posolite i popaprite po želji. Od dobivene smjese oblikujte popečke i stavite ih na pripremljeni lim za pečenje. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu. Stavite peći popečke u prethodno zagrijanu pećnicu na 10 minuta. Potom pažljivo preokrenite popečke na limu i vratite ih u pećnicu na još 10 minuta. Poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

