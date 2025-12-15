Olive ascolane ili Olive all'Ascolana specijalitet su talijanske regije La Marche, a često se služe i kao predjelo u rimskim pizzerijama - savršene su za grickanje dok čekate da vam na stol stigne pizza.

Olive ascolane su zapravo pohane masline punjene mesom, panirane s jajima, brašnom i krušnim mrvicama te ispržene u ulju.

U talijanskim trgovinama mogu se kupiti već gotovi proizvodi, ili smrznute panirane i punjene masline koje samo treba ispeći u pećnici.

Ako imate nešto vremena, napraviti ih možete i kod kuće - iziskuju nešto dodatnog truda i strpljenja, ali rezultati se itekako isplate.

Pohane masline punjene s mesom - sastojci: 500 g zelenih maslina bez koštica

200 g brašna

200 g krušnih mrvica

150 g mljevene svinjetine

150 g mljevene junetine

150 g mljevene piletine

75 g naribanog parmezana

50 g pancete

7 jaja

1 manji luk

1 manja mrkva

1 stapka celera

prstohvat mljevenih klinčića

prstohvat mljevenog muškatnog oraščića

bijelo vino za deglaziranje tave

sol i papar po želji

biljno ulje za prženje Pohane masline punjene s mesom - priprema: Napravite nadjev za masline: prepirjajte nasjeckanu pancentu na tavi. Na masnoći od pancete prepirjajte luk, mrkvu i celer. Posolite i popaparite. Dodajte mljeveno meso, sve dobro promiješajte i nastavite pirjati dok meso dok se termički ne obradi. Podlijte tavu bijelim vinom i sastružite zapečene ostatke na tavi. Kada je meso dobilo lijepu zlatno-smeđu boju, uklonite ga sa štednjaka. Pustite da se nadjev za masline ohladi do kraja. Potom ga prebacite u dobar blender ili sjeckalicu povrća i pomiješajte s parmezanom, jednim jajetom i 50 grama krušnih mrvica. Dodajte još soli i papra po želji, te prstohvat klinčića i muškatnog oraščića. Usitnite smjesu – ona bi trebala biti mekana i kompaktna. Ako je smjesa prerijetka dodajte još krušnih mrvica. Stavite smjesu u hladnjak na oko pola sata. Napunite masline ohlađenom mesnom smjesom - zarežite masline bez koštica uzdužno, ali ne do kraja kako vam nadjev ne bi iscurio. Panirajte masline: umočite ih u preostala razmućena jaja, brašno, pa krušne mrvice. Ponavljajte postupak dok ne panirate sve masline. Ispržite punjene masline u vrućem dubokom ulja - pržite ih nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Stavite ih na papir za upijanje masnoće te poslužite s umakom po želji. Dobar tek!

