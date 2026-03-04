Glazirana šunka glavna je zvijezda uskrsnog blagdanskog stola u brojnim zemljama svijeta. Šunka se obično premazuje mješavinom meda, senfa i papra i peče u pećnici. Ako ne jedete meso, ali i dalje želite uživati u ovom okusnom profilu – imamo sjajan recept.

Umjesto šunke glazirajte odreske od tofua. Okus će biti bolji ako prvo istisnete višak vlažnosti iz tofua, narežite i zarežete površinu tofua, ispečete ih u pećnici pa dovršite s glazurom na bazi javorovog sirupa, smeđeg šećera i Dijon senfa.

Za ovaj recept upotrijebite dva bloka tofua od 200 grama i prerežite ih na pola ili od većeg komada tofua narežite četiri “odreska” otprilike iste debljine.

Glazirani tofu - sastojci: 400 g čvrstog tofua

120 ml javorovog sirupa

50 g smeđeg šećera

1 žlica Dijon senfa

sol i papar po želji Glazirani tofu - priprema: Istisnite višak tekućine iz tofua – upotrijebite prešu za tofu ili se poslužite stvarima iz kuhinje. Tofu možete zamotati u čistu pamučnu krpu, prekriti s daskom za rezanje, a na nju staviti “uteg” poput teške tave od lijevanog željeza, većeg lonca, ili nekoliko kuharica. Pustite da tofu tako odstoji 15-ak minuta. Narežite tofu kako biste dobili četiri “odreska” otprilike iste debljine. Na jednoj strani tofu “odreska” križno zarežite površinu - pripazite da tofu zarežete do otprilike polovice odreska, a ne do kraja. Tofu odreske posolite i popaprite po želji. Stavite ih na lim za pečenje koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Pecite ih u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijeva stupnja oko 25 minuta – na pola pečenja okrenite tofu na drugu stranu. Dok se tofu peče u pećnici pripremite glazuru: u manjem lončiću pomiješajte javorov sirup, smeđi šećer, senf i prstohvat soli te nešto papra. Zagrijavajte smjesu na štednjaku na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje dok se sastojci ne povežu, a šećer ne rastopi. Maknite glazuru s vatre. Kad je tofu pečen, smanjite temperaturu pećnice na 190 Celzijeva stupnja. Prvo glazurom premažite stranu bez zareza i vratite tofu u pećnicu na pet minuta. Potom glazurom obilno premažite stranu sa zarezima i vratite u pećnicu na pet minuta s istim ciljem. Pečeni i karamelizirani tofu poslužite s preostalom glazurom uz prilog po želji. Dobar tek!

