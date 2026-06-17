Trešnje su rodile ove sezone. Iskoristite obilje tog voća i vrhunac sezone te pripremite fantastičnu pitu od trešanja. Iako je riječ o receptu koji iziskuje nešto vremena i truda - peče se više od sat vremena i hladi još barem toliko, okus mu je odličan.

Nadjev za pitu aromatizirajte s ekstraktom badema, mljevenim cimetom i đumbirom u prahu - začini su to koji će piti dati neodoljivi okus i miris.

Za pripremu ovoga kolača bit će vam potrebno prhko tijesto za pite, a koje možete napraviti prema svojem omiljenom receptu, ili ga čak kupiti u trgovini. Tijesto možete napraviti i prema ovom receptu .

Pita od trešanja - sastojci: 1,5 kg svježih trešanja očišćenih od koštica

400 g prhkog tijesta za pite

200 g bijelog šećera

3 žlice gustina

1 veliko jaje

1 čajna žličica mljevenog cimeta

1 čajna žličica đumbira u prahu

1/2 limuna

½ čajne žličice ekstrakta badema

smeđi šećer za posipanje Pita od trešanja - priprema: U veći lonac stavite oprane trešnje kojima ste izvadili koštice i koje ste prepolovili. Pomiješajte ih sa šećerom, kukuruznim škrobom, sokom pola limuna, mljevenim cimetom i đumbirom te ekstraktom badema. Zakuhajte sve na srednje jakoj vatri oko 15-ak minuta dok voće ne omekša, a nadjev za pitu se ne počne zgušnjavati. Uklonite s vatre i pustite da se ohladi do kraja. Prhko tijesto za pite izvadite iz hladnjaka, podijelite na dva jednaka dijela i razvaljajte kako bi odgovaralo kalupu za pite koji imate. Jednu koru stavite u kalup za pite i lagano pritisnite rubove. Ohlađeni voćni nadjev rasporedite po tijestu. Drugu koru narežite na trake širine oko 2,5 centimetara te ih položite preko voćnog nadjeva. Spojite rubove donje i gore kore te ih utisnite prstima ili vilicom. Premažite površinu pite i rubove s razmućenim jajetom te pospite sve zajedno s nešto smeđeg šećera. Stavite ovako pripremljenu pitu u hladnjak na oko pola sata da se stisne. Kad ste spremni za pečenje, pitu stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 minuta. Potom smanjite temperaturu na 180 stupnjeva i nastavite peći još 45 do 60 minuta dok tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite pitu iz pećnice i ohladite je do kraja prije nego što je servirate i poslužite. Dobar tek!

Jačaju imunitet, štite jetru i snižavaju visoki tlak: Bobice od oko 3 eura koje čine čuda za zdravlje +1