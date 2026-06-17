Trešnje su rodile ove sezone. Iskoristite obilje tog voća i vrhunac sezone te pripremite fantastičnu pitu od trešanja. Iako je riječ o receptu koji iziskuje nešto vremena i truda - peče se više od sat vremena i hladi još barem toliko, okus mu je odličan.
Nadjev za pitu aromatizirajte s ekstraktom badema, mljevenim cimetom i đumbirom u prahu - začini su to koji će piti dati neodoljivi okus i miris.
Za pripremu ovoga kolača bit će vam potrebno prhko tijesto za pite, a koje možete napraviti prema svojem omiljenom receptu, ili ga čak kupiti u trgovini. Tijesto možete napraviti i prema ovom receptu.
Pita od trešanja - sastojci:
- 1,5 kg svježih trešanja očišćenih od koštica
- 400 g prhkog tijesta za pite
- 200 g bijelog šećera
- 3 žlice gustina
- 1 veliko jaje
- 1 čajna žličica mljevenog cimeta
- 1 čajna žličica đumbira u prahu
- 1/2 limuna
- ½ čajne žličice ekstrakta badema
- smeđi šećer za posipanje
Pita od trešanja - priprema:
- U veći lonac stavite oprane trešnje kojima ste izvadili koštice i koje ste prepolovili. Pomiješajte ih sa šećerom, kukuruznim škrobom, sokom pola limuna, mljevenim cimetom i đumbirom te ekstraktom badema. Zakuhajte sve na srednje jakoj vatri oko 15-ak minuta dok voće ne omekša, a nadjev za pitu se ne počne zgušnjavati. Uklonite s vatre i pustite da se ohladi do kraja.
- Prhko tijesto za pite izvadite iz hladnjaka, podijelite na dva jednaka dijela i razvaljajte kako bi odgovaralo kalupu za pite koji imate. Jednu koru stavite u kalup za pite i lagano pritisnite rubove.
- Ohlađeni voćni nadjev rasporedite po tijestu.
- Drugu koru narežite na trake širine oko 2,5 centimetara te ih položite preko voćnog nadjeva. Spojite rubove donje i gore kore te ih utisnite prstima ili vilicom.
- Premažite površinu pite i rubove s razmućenim jajetom te pospite sve zajedno s nešto smeđeg šećera. Stavite ovako pripremljenu pitu u hladnjak na oko pola sata da se stisne.
- Kad ste spremni za pečenje, pitu stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva oko 25 minuta. Potom smanjite temperaturu na 180 stupnjeva i nastavite peći još 45 do 60 minuta dok tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
- Izvadite pitu iz pećnice i ohladite je do kraja prije nego što je servirate i poslužite. Dobar tek!
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