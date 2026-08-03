Galerija 5 5 5 5 Kad ljeto u Zagrebu postane prevruće, većina će spas potražiti na moru. No oni koji ostaju u gradu dobru atmosferu mogu pronaći na sasvim drugoj adresi - uz Savu, gdje se već sedmu godinu održava Green River Festival. Riječ je o jedinom zagrebačkom festivalu koji traje od lipnja do rujna, a njegov je cilj vratiti život na rijeku i pokazati da obala Save može biti mjesto susreta, zabave i odmora tijekom cijelog ljeta.

Iza festivala stoji udruga Priroda za sve, a cijeli koncept temelji se na održivosti. Stolovi i sjedala izrađeni su od drvenih paleta, pozornica i DJ pult ručno su izrađeni, koriste se papirnati tanjuri, a čaše se vraćaju i ponovno koriste. Poseban vizualni identitet festivalu daju veliki natpisi i skulpture od slame koje svake godine izrađuje osječki Slama Land Art.

Green River Festival - 7 (Foto: Nika Leovac)

Afrički vikend

Mi smo Green River posjetili tijekom Vikenda Afrike. Već pri dolasku dočekali su nas ritmovi afričke glazbe, opuštena atmosfera i mnoštvo posjetitelja svih generacija. Dok su jedni plesali ispred pozornice, drugi su odmarali ili sjedili na ležaljkama uz rijeku, a djeca su bezbrižno trčkarala između štandova. Nije nedostajalo ni četveronožnih posjetitelja pa je cijeli prostor djelovao kao veliko ljetno druženje na otvorenom.

Posebno nas je oduševio Afro Art Bazar na kojem su se mogli pronaći ručno izrađeni nakit, odjeća, obuća, magneti, slike i brojni drugi unikatni proizvodi inspirirani afričkom kulturom. Uz bazar se mogla razgledati i izložba fotografija te umjetničkih radova, pa je cijeli prostor više nalikovao malom kulturnom sajmu nego klasičnom festivalu.

Ni gastronomska ponuda nije razočarala. Isprobali smo tradicionalna afrička jela koja su nas ugodno iznenadila okusima i zasitila više nego što smo očekivali. Za osvježenje smo odabrali njihove koktele, koji su savršeno sjeli na visokim zagrebačkim temperaturama. Nismo odoljeli ni langošima, a osim klasične slatke verzije, prvi smo put probali i hot dog u langošu, koji nam se pokazao kao pun pogodak.

Plesnjak na otvorenom

Kako je večer odmicala, atmosfera je postajala sve življa. Dok su se jedni opuštali uz piće i razgovor na ležaljkama ili uz stolove, drugi su zaplesali ispred pozornice. Plesni podij tijekom večeri bio je pun i djece i odraslih pa je cijeli festival imao onu opuštenu ljetnu atmosferu zbog koje se lako zaboravi da se nalazite usred Zagreba.

Green River pritom nije samo mjesto za večernji izlazak. Organizatori žele potaknuti građane da ponovno otkriju Savu i pokažu da zagrebačka rijeka može postati prostor druženja, kulture, sporta i odmora tijekom cijelog ljeta.

Program se nastavlja i ovoga tjedna, od 3. do 9. kolovoza, a i dalje je potpuno besplatan za sve posjetitelje.

U ponedjeljak je na rasporedu revija filmova Kino na Savi, u utorak za glazbu će biti zadužen DJ William Collins, dok je srijeda rezervirana za popularni Beer’N’Paint, kreativnu radionicu slikanja uz druženje pod vodstvom Ivane Jerković.

U četvrtak slijedi književno-glazbena večer “Milko Kiš Deda – Svirao sam po najgorim birtijama ovog grada”, petak donosi koncert Tanje i Marka, a vikend je rezerviran za Večernji art bazar na plaži, glazbeni vremeplov posvećen Donni Summer i hitovima 20. stoljeća te nedjeljni turnir u beli.

Tijekom cijelog tjedna posjetiteljima su na raspolaganju i glazbena slušaonica s različitim temama, sportska zona te popularna FJAKA na Savi, pa razloga za dolazak ne nedostaje.

Ako ovog ljeta ostajete u Zagrebu, Green River jedno je od onih mjesta na kojima možete jednako lako provesti večer plešući uz glazbu, isprobavajući novu hranu ili jednostavno odmarajući uz rijeku.