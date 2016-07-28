Koktel od pjenušavog vina ili prosecca, sirupa od bazge i mineralne s dodatkom limuna ili limete te listićima mente, zbog sličnih sastojaka podsjeća na kubanski klasik Mojito, koji je jedan od najpopularnijih ljetnih koktela, ili pak na kakav cider.

Isprobali smo ga i s laganim pitkim vinima poput istarske malvazije i chardonnaya te zaključili da hugo u konkurenciji ljetnih koktela pobjeđuje mnoge omiljene "mišance" zbog nekoliko jednostavnih razloga: jeftin je, priprema se u nekoliko sekundi i pruža nevjerojatno osvježenje. Ako ga još niste probali, pripremite se na to da ćete ovo ljeto htjeti uživati samo u njemu.

Sastojci za koktel hugo:

2 žlice sirupa od bazge

1,5 dl pjenušavog vina (poslužit će chardonnay ili malvazija)

nekoliko kockica leda

1 dl mineralne vode

nekoliko listića mente

limun ili limeta

Priprema koktela hugo:

U čašu za vino stavite sirup od bazge, vino i led. Ulijte mineralne skoro do vrha čaše. U nju stavite nekoliko kriški limuna ili limete, po želji iscijedite malo njihova soka te ukrasite listićima mente. Slamkom dobro promiješajte i uživajte u njemu odmah!

Hotel s bezbroj zvjezdica: Avantura za pamćenje na 400 metara nadmorske visine +7