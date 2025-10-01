Donosimo vam prijedlog za brz, jednostavan i nevjerojatno ukusan način za pripremu pileća prsa. Ovaj recept za zapečenu piletinu s parmezanom uspijeva baš uvijek, a u kuhinji ostaje - minimalan nered.

Sočna piletina peče se u bogatom umaku od rajčice i slojevima otopljenog sira, a krutoni s češnjakom unose uzbudljivu dozu hrskavosti u ovo jelo. Rezultat je savršen obiteljski obrok koji se odlično slaže s tjesteninom, krumpirom ili salatom.

Piletina zapečena u parmezanu - sastojci: 2 žlice maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, zgnječena i sitno nasjeckana

¼ čajne žličice usitnjenih pahuljica crvene paprike ili po ukusu

6 filea pilećih prsa bez kože

250 ml gotovog umaka od rajčice

10 g nasjeckanog svježeg bosiljka

225 g ribane mozzarelle, podijeljeno

50 g ribanog parmezana, podijeljeno

140 g krutona s češnjakom Piletina zapečena u parmezanu - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Dno vatrostalne posude dimenzija 23x33 cm premažite maslinovim uljem i pospite češnjakom i pahuljicama crvene paprike. Na dno posude rasporedite pileća prsa. Prelijte piletinu umakom od rajčice. Posipajte bosiljkom pa polovicom mozzarelle i polovicom parmezana i krutonima. Ponovite s preostalom mozzarellom i preostalim parmezanom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok sir i krutoni ne postanu zlatnosmeđi, a piletina više nije ružičasta iznutra, oko 35 minuta do sat vremena (ovisit će o obliku i debljini pilećih prsa).

