Donosimo vam prijedlog za brz, jednostavan i nevjerojatno ukusan način za pripremu pileća prsa. Ovaj recept za zapečenu piletinu s parmezanom uspijeva baš uvijek, a u kuhinji ostaje - minimalan nered.
Sočna piletina peče se u bogatom umaku od rajčice i slojevima otopljenog sira, a krutoni s češnjakom unose uzbudljivu dozu hrskavosti u ovo jelo. Rezultat je savršen obiteljski obrok koji se odlično slaže s tjesteninom, krumpirom ili salatom.
Piletina zapečena u parmezanu - sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 2 češnja češnjaka, zgnječena i sitno nasjeckana
- ¼ čajne žličice usitnjenih pahuljica crvene paprike ili po ukusu
- 6 filea pilećih prsa bez kože
- 250 ml gotovog umaka od rajčice
- 10 g nasjeckanog svježeg bosiljka
- 225 g ribane mozzarelle, podijeljeno
- 50 g ribanog parmezana, podijeljeno
- 140 g krutona s češnjakom
Piletina zapečena u parmezanu - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Dno vatrostalne posude dimenzija 23x33 cm premažite maslinovim uljem i pospite češnjakom i pahuljicama crvene paprike.
- Na dno posude rasporedite pileća prsa.
- Prelijte piletinu umakom od rajčice. Posipajte bosiljkom pa polovicom mozzarelle i polovicom parmezana i krutonima.
- Ponovite s preostalom mozzarellom i preostalim parmezanom.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici dok sir i krutoni ne postanu zlatnosmeđi, a piletina više nije ružičasta iznutra, oko 35 minuta do sat vremena (ovisit će o obliku i debljini pilećih prsa).
